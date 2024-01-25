أخبار السعودية.. ترقية 193 من أعضاء النيابة العامة وبشرى بخصوص عقارات السكن الجماعي

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
أمر ملكي بترقية 193 عضواً بمختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً مكياً بترقية (193) عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، وستركز الاستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة؛ مما سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المملكة تُطلق خدمة قطار حلم الصحراء الفاخر لأول مرة في الشرق الأوسط
برعاية وحضور وزير النقل صالح الجاسر، أعلنت شركة الخطوط الحديدية "سار" ومجموعة أرسينالي الايطالية عن إطلاق خدمة قطار حلم الصحراء الفاخر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
تنبيه من الجوازات حول شروط دخول المملكة لحاملي التأشيرة العائلية
أكدت المديرية العامة للجوازات، على أن التعليمات تشترط سريان التأشيرة القادم بموجبها الزائر أو المقيم، مع وجود وثيقة سفر سارية المفعول، بالإضافة إلى إحضار الجواز المرفق به تأشيرة القدوم.
بشرى سارة بخصوص عدد عقارات السكن الجماعي
أعلنت وزارة الصناعة ارتفاع عدد العقارات السكنية الممتثلة، لمعايير واشتراطات البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد، في المنشآت الصناعية بنسبة 90% خلال 2023.
تمديد موعد تقديم عطاءات خط مترو أنفاق الرياض لهذا الموعد
مددت الهيئة الملكية لمدينة الرياض الموعد النهائي لتقديم العطاءات فيما يخص الخط الجديد لمترو الرياض حتى 15 فبراير القادم، وفقا لـ"أرقام".
في 10 دقائق.. الإسعاف الجوي بالجوف ينقل مواطنًا من منطقة صحراوية لطوارئ سكاكا
نقل الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف مواطنا تعرض لوعكة صحية إلى طوارئ المستشفى خلال 10 دقائق.
مستشار قانوني يوضح عقوبة تخويف زوار الأماكن العامة
أكد مستشار قانوني، أن النظام يُجرّم الحركات والأقوال التي فيها إساءة أو إضرار بالمتواجدين في الأماكن العامة، وفق لائحة الذوق العام.
تحذير مهم من مركز الأزمات بمكة لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ
دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بـإمارة منطقة مكة سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.
جامعة الجوف تعلن إيداع مكافآت شهر يناير في حسابات الطلاب
أعلنت عماة القبول والتسجيل بجامعة الجوف إيداع مكافآت شهر يناير الحالي في حسابات الطلاب والطالبات.
كيفية تحميل تطبيق برنامج حساب المواطن
أتاح برنامج حساب المواطن، تحميل تطبيق البرنامج الخاص به، حتى يتسنى للمستفيدين من برنامج الدعم متابعة كل ما يهمهم من خلاله.
مشكلة تحول دون إصدار رخصة العمل.. ورد من منصة "قوى"
شكا بعض أصحاب الأعمال من تعذر محاولة إصدار رخصة عمل، مع تلقيهم رسالة، مفادها: "عذرًا، تاريخ نهاية إقامة العامل غير محدث في أنظمة الوزارة، سيقوم النظام بتحديث البيانات".