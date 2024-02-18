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روسيا تؤكد سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا شرق أوكرانيا

جيش روسيا
الجيش الروسي
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أكدت روسيا سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر.اضافة اعلان

روسيا تسيطر على أفدييفكا 

وفي التفاصيل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين السيطرة على هذه المدينة التي كانت "موقعا دفاعيا قويا للقوات المسلحة الأوكرانية".
من جهته، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جيشه بـ"الانتصار المهم" المتمثل في السيطرة على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا والتي شكلت طوال أشهر مركزًا للمعارك.

تقرير وزير الدفاع الروسي

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف بحسب ما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية: "استمع فلاديمير بوتين في الكرملين إلى تقرير وزير الدفاع سيرغي شويغو عن السيطرة على أفدييفكا. هنأ الرئيس جنودنا ومقاتلينا بهذا الانتصار المهم".

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