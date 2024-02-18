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"الخثلان" يوضح حكم الاشتراك في صكوك "صح".. وهل فيها ضمان رأس المال والأرباح؟

سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الاشتراك في صكوك "صح".

"الخثلان" يوضح حكم الاشتراك في صكوك "صح"اضافة اعلان

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن صكوك "صح" مبنية على هيكلة المضاربة والمرابحة، وهي في الأصل على المضاربة لكن ربما تنقص الأرباح فجُعلت المرابحة لتغطي ما قد يكون من النقص في أرباح المضاربة.

مفاجأة بشأن الرقم المُعلن في هذه الصكوك

وأضاف أن الرقم المُعلن في هذه الصكوك، ليس هو رقم الأرباح، وإنما هو رقم التوزيع وذلك لأن الأرباح متذبذبة، وهذه الأرباح كلها تُجعل في حساب احتياطي، ويؤخذ منها هذا الرقم المُعلن الذي يتم توزيعه سنويًا على المشتركين في الصكوك.
وبين أنه عند إضفاء الصكوك إن بقي شيء من الأرباح لم يُوزع على المشتركين، فهو يكون لمُصدر الصكوك كحافز تشجيعي، وأن هذا قد شُرط على حملة الصكوك ابتداءً في نشرة الاشتراك.

ماذا لو كان الأمر بالعكس ؟

وأشار إلى أنه لو كان الأمر بالعكس، بأن نقصت الأرباح عن المُعلن، فليس في الوثائق ما يُلزم مُصدر الصكوك بتغطية النقص، ولكن غالبًا ما يقوم مصدر الصكوك بالتبرع حفاظًا على سمعته في السوق، مؤكدًا أن هذه هي فكرة الصكوك وأنه ليس فيها أية إشكال شرعي وهي استثمارات قليلة المخاطر ليس إلا.




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