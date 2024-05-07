وزير الحج والعمرة: اغتنموا هذه الأيّام في القيام بمناسك عمرة لهذا السبب

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قال
وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة: إن هذه الأيّام فرصة مناسبة لمن أراد أخذ عمرة.
هذه
الأيّام فرصة مناسبة لمن أراد أخذ عمرةوأوضح
حسب صحيفة "الرياض"، أن القيام بمناسك العمرة مناسبة خلال الـ 10 أيام
القادمة قبل موسم الحجّ.
تطبيق
"نسك" أكثر تطبيقات السفر تحميلاً يأتي
هذا في وقت تصدر فيه تطبيق "نسك" قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في
قطاع السفر، بالمقارنة مع العديد من تطبيقات المؤسسات والشركات المحلية والدولية
المتخصصة, وذلك بحسب تقرير صادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
ويعود هذا الإنجاز للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، بتمكين من رؤية 2030، وإحداث نقلات نوعية من خلال مواكبة جهود التحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنية في المملكة.
تطبيق "نسك" يخدم ضيوف الرحمن ويخدم تطبيق "نسك" ضيوف الرحمن من
أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث يعمل التطبيق بـ 10 لغات مختلفة، فضلًا عن تقديم
أكثر 120 خدمة تسهّل قدوم وتجربة ضيوف الرحمن. علمًا بأن تطبيق "نسك"
يعمل بالارتباط مع 25 جهة حكومية، بالإضافة إلى 10 جهات متعاونة من قطاع الأعمال.
ويجسد حصول تطبيق "نسك" على صدارة الترتيب في تطبيقات السفر الأكثر تحميلاً في المملكة، الجهود المبذولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، لتمكينهم من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة، من خلال الاهتمام بتطوير التجربة الرقمية، لتصبح جزءًا من الرحلة الإيمانية.