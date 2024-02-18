قصة وفاة أقدم مريض قضى 32 عامًا في "الرعاية" بـ بيشة

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توفي في محافظة بيشة المواطن محمد سالم المعاوي، عن عمر 44 عامًا بعد فترة إقامة مرضية بمستشفى الرعاية المديدة في بيشة بلغت 32 عامًا.





وفاة أقدم مريض قضى 32 عامًا في "الرعاية"



وفاة وإصابات بليغة نتيجة حادث مروري



ضبط نوبات الاختلاج وتحسين وظائف الرئة



خطة علاجية يومية مع العلاج الطبيعي



إصابة المريض بالتهاب رئوي حاد منذ 5 أشهر



وكشف مفلح بن سالم المعاوي، الشقيق الأكبر لمحمد، قصة شقيقه مع السرير الأبيض، فقال: «تعرض والدي واثنين من أشقائي محمد ومسفر، لحادث مروري في منطقة حائل عام 1413هـ، وفقًا لـ "عكاظ".وقال: توفي على إثره والدي وأُصيب شقيقاي بإصابات بليغة وأُدخلا المستشفى، وجرى نقل شقيقي محمد لمستشفى الرعاية المديدة في بيشة، وكان التشخيص الطبي له أنه مصاب بتلف دماغي واسع وغياب وعي نتيجة الحادث وشلل رباعي ونوبات صرعية.وأضاف المعاوي: الأطباء وضعوا لشقيقي محمد خطة علاجية متكاملة شملت العلاجات الدوائية لضبط نوبات الاختلاج وتحسين وظائف الرئة ورفع مستوى الأوكسجين بالدم، وتمت تغذيته عبر الأنبوب الأنفي طوال فترة تواجده بالمستشفى.وقال زيد المعاوي، الشقيق الأصغر لمحمد، إنه تم تقديم العناية التمريضية لشقيقه منذ دخوله المستشفى من خلال تغيير وضعياته على السرير بشكل متكرر لمنع ظهور قرحات الفراش.وأضاف، مع منحه التغذية العلاجية المناسبة والمركزة، مع العلاج الطبيعي بجلسات يومية للمحافظة على مرونة المفاصل ومنع تيبسها.وأشار زيد إلى أنه بتاريخ 4/ 9/ 2023 أصيب شقيقه محمد بالتهاب رئوي حاد تم على إثره تحويله إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى توفاه الله.