عاجل.. أخبار السعودية.. حقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة وزيادة معاش الضمان الاجتماعي

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





وزير التعليم أمام مجلس الشورى غدًا.. هل يتم إلغاء نظام الفصول الثلاثة؟



بشرى للمواطنين والمقيمين الراغبين في العمل خلال موسم الحج



48 ساعة على صرف دفعة مايو من حساب المواطن



حقيقة زيادة معاش الضمان الاجتماعي للمرة الثانية خلال شهور



بشرى سارة من أرامكو: 116 مليار ريال أرباح المساهمين عن الربع الأول 2024



"تقويم التعليم" تعلن مواعيد تطبيق اختبارات "نافس" للعام 2024



لخطرهم على الطلاب.. منح مديري التعليم صلاحية نقل هؤلاء المعلمين



"الضريبة والجمارك" تدعو مكلفيها لأمر مهم بشأن إلغاء الغرامات



لـ11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة والمدينة والرياض و8 مناطق من أمطار ورياح شديدة

