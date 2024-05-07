عاجل.. أخبار السعودية.. حقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة وزيادة معاش الضمان الاجتماعي

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير التعليم أمام مجلس الشورى غدًا.. هل يتم إلغاء نظام الفصول الثلاثة؟
ثار الجدل مجددًا حول نظام الفصول الدراسية الثلاثة، عشية حضور وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان جلسةَ مجلس الشورى العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، التي ستعقد غدًا الأربعاء.. المزيد هنا
بشرى للمواطنين والمقيمين الراغبين في العمل خلال موسم الحج
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاقها لخدمة "أجير الحج" لهذا العام 1445 هـ، والتي تمكن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج.. المزيد هنا
48 ساعة على صرف دفعة مايو من حساب المواطن
أعلن حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدفعة 78 – لشهر مايو يوم الخميس، نظرًا لتزامن الموعد الشهري مع يوم العطلة الأسبوعية – الجمعة.. المزيد هنا
حقيقة زيادة معاش الضمان الاجتماعي للمرة الثانية خلال شهور
ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ما أثير حول زيادة معاش الضمان الاجتماعي للمرة الثانية في غضون شهور.. المزيد هنا
بشرى سارة من أرامكو: 116 مليار ريال أرباح المساهمين عن الربع الأول 2024
أعلنت شركة “أرامكو السعودية” عن توزيع 116 مليار ريال أرباحًا على المساهمين عن الربع الأول لعام 2024.. المزيد هنا
"تقويم التعليم" تعلن مواعيد تطبيق اختبارات "نافس" للعام 2024
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مواعيد اختبارات نافس 2024 التي تجرى للعام الثالث على التوالي، وذلك لتقييم الأداء التعليمي للطلاب والمدارس في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.. المزيد هنا
لخطرهم على الطلاب.. منح مديري التعليم صلاحية نقل هؤلاء المعلمين
منح وزير التعليم، مديري التعليم في المناطق والمحافظات، صلاحية الموافقة على نقل المعلمين في إدارات التعليم داخل نطاق المدينة أو المحافظة للمصلحة التعليمية؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والإجراءات.. المزيد هنا
"الضريبة والجمارك" تدعو مكلفيها لأمر مهم بشأن إلغاء الغرامات
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم 2024م.. المزيد هنا
لـ11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة والمدينة والرياض و8 مناطق من أمطار ورياح شديدة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا