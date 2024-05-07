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صحيفة تواصل الالكترونية

"الموقوف خدماته" هل يحق له صرف حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أتاح حساب المواطن صرف الدعم للمستفيدين الموقوف خدماتهم، ما دامت تنطبق عليهم شروط الأهلية، وحسابهم البنكي نشطًا.
وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".اضافة اعلان


حصول البنك على مبالغ الدعم 

وسبق أن أفاد حساب المواطن بأنه لا يجوز حصول البنك على مبالغ الدعم المقدمة من البرنامج لأسباب مختلفة، قد يكون من بينها الحصول على تمويل.
ودعا المتضررين إلى التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (من هنا).
وفي حال كانت حالة الدفعة "مدفوعة"، دعا حساب المواطن إلى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة".
وفي حال لم يتم الإيداع يمكن رفع طلب على "صوتك مسموع" واختيار نوع الطلب الرئيس "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط (من هنا).


موعد صرف الدفعة 78

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم. 
ونظرًا لتزامن موعد الإيداع يوم العطلة الأسبوعية – الجمعة – فقد تبكير عملية الإيداع إلى بوم الخميس,

أهلية حساب المواطن

ويتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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