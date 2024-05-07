"الموقوف خدماته" هل يحق له صرف حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

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أتاح حساب المواطن صرف الدعم للمستفيدين الموقوف خدماتهم، ما دامت تنطبق عليهم شروط الأهلية، وحسابهم البنكي نشطًا.

وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".



وعليكم السلام، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 7, 2024

حصول البنك على مبالغ الدعم



موعد صرف الدفعة 78



أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

