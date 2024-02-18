توقعات "الأرصاد".. أمطار ورياح متربة على المدينة والرياض وهذه المناطق

أ أ
توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر
تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
أمطار ورياح متربة على 6 مناطقوأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق
تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.
كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية، والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.
أمطار وضباب على 4 مناطقفي حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة
لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، والجوف، ولا
يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
حركة الرياح على البحر الأحمروأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر
الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء
الأوسط.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف
على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط.
حركة الرياح على الخليج العربي فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 30-55 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي
ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.
6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطارونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين باتباع
إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.
وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.
وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:
1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.
2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.
3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.
4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.
5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.
6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.