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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التغيرات الجديدة في حساب المواطن وحقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي والتغيرات الجديدة
أصدر حساب المواطن، تنبيهًا بخصوص الدعم الإضافي والتغيرات الجديدة التي أقرها بخصوص معايير صرف الدعم.

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة.

بمشاركة 50 جهة.. تنفيذ أكبر فرضية لحماية البيئة البحرية في المملكة
شهد ميناء الخفجي انطلاق فرضية التمرين التعبوي "استجابة 12" بالمنطقة الشرقية، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.

مستشار تربوي: مشاهير السوشيال يُضعفون دوافع التعلّم لدى المراهقين
حذر المستشار التربوي والتعليمي، عبدالله بن دحيم الدهاس، من أخطار المقاطع التي يبثها من يُعرفوا بمشاهير السوشيال ميديا على دافعية التعلم لدى الطلاب والطالبات، وخاصة الناشئة في مراحل التعليم الأولى.

31 شهيدًا في غارات شنها الاحتلال على منازل في قطاع غزة
استشهد 31 فلسطينيًا وأصيب آخرون بجروح، الليلة الماضية، جراء غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على منازل جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب أفغانستان وتوقعات العالم الهولندي تتحقق
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الأربعاء، بأن زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة شمال غربي أفغانستان.

هل ينقطع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية؟ الخبراء يجيبون
حذرت تقارير علمية حديثة من عاصفة شمسية مدمرة قد تضرب كوكب الأرض في غضون العامين المقبلين، وتقضي على البنية التحتية لشبكات الإنترنت.

مليار شخص على "تيك توك".. 3 دول عربية ضمن قائمة الـ20 الأكثر استخدامًا
خلال 5 سنوات، صعد تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، الذي تمتلكه شركة "دايت بانس"، صعودًا صاروخيًا، إذ وصل إلى نحو مليار مستخدم.
 
نهاية غير متوقعة لأمريكي تبرع بكليته لمسنة
تبرع رجل أمريكي بكليته لوالدة صديقه المسنة، من دون أن يعلم أن هذا الفعل الطيب سيتسبب له بالكثير من المعاناة.

تناول هذه الأطعمة.. تساعد على العيش لفترة أطول
كشف خبير تغذية عن المصادر الغذائية لمضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تطيل من العمر وتمنع الضعف.

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