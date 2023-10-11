مليار شخص على "تيك توك".. 3 دول عربية ضمن قائمة الـ20 الأكثر استخدامًا

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خلال 5 سنوات، صعد تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، الذي تمتلكه شركة "دايت بانس"، صعودًا صاروخيًا، إذ وصل إلى نحو مليار مستخدم. اضافة اعلان





ترتيب المملكة في قائمة "تيك توك"



أكثر 20 دولة استخدامًا لـ"تيك توك"



ونالت الولايات المتحدة الرقم الأول في عدد المستخدمين بأكثر من 113 مليونًا، فيما حلت ثلاث دول عربية في قائمة أكثر 25 دولة استخدامًا للتطبيق، وهي المملكة، التي جاءت في المرز العاشر، وتبعتها العراق ومصر.وعلى الرغم من تصدر الولايات المتحدة بـ113 مليونًا في الإحصائية التي لدينا، وفقًا لصحيفة البيان، فإن المدير التنفيذي للتطبيق، شو زي تشيو، قال في جلسة استجواب أمام الكونجرس إبريل الماضي، إن لديه أكثر من 150 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة وحدها.ذكرت صحيفة " الجارديان" البريطانية، أن "تيك توك" بات في قلب الثقافة الشبابية، فهو وجهة محبوبة لنحو مليار مستخدم حول العالم.ووصفته بأنه تطبيق "الجيل Z"، أي الجيل الذي ولد منذ عام 2000، بفعل مزاياه المتعددة.وتشمل قائمة الدول الـ20 الأكثر استخدامًا:1 - الولايات المتحدة 113 مليونًا.2 – إندونيسيا 109.9 مليون.3 – البرازيل 82.2 مليون.4 – المكسيك 57.5 مليون.5 – روسيا 54.9 مليون.6 – فيتنام 49.9 مليون.7 – الفلبين 43.4 مليون.8 – تايلاند 40.3 مليون.9 – تركيا 29.9 مليون.10 – المملكة العربية السعودية 26.4 مليون.11 – العراق 23.9 مليون.12 – مصر 23.7 مليون.13 – فرنسا 20.9 مليون.14 – اليابان 20.7 مليون.15 – ألمانيا 20.6 مليون.16 – كولومبيا 20.1 مليون.17 – المملكة المتحدة 19.7 مليون.18 – ماليزيا 19.3 مليون.19 – إيطاليا 17.1 مليون.20 – البيرو 16.9 مليون.الدول التي حظرت "تيك توك"ويقع "تيك توك" في وسط مواجهة جيوسياسية بين صعود الصين كقوة دولية، وقلة الثقة فيها من طرف دول غربية يستخدم عشرات الملايين من مستخدميها التطبيق في مشاهدة الفيديوهات القصيرة وتبادلها، وفق "الجارديان".وحظرت العديد من الدول والمؤسسات الغربية على موظفيها استخدام التطبيق في هواتف العمل لأسباب أمنية، كما حظرته دول في مناطق أخرى في العالم، مثل:- فرنسا حظرت التطبيق على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية.- نيوزيلندا حظرت "تيك توك" على الأجهزة المرتبطة بالبرلمان لمخاوف أمنية.- بلجيكا حظرت التطبيق من هواتف العمل بالحكومة الاتحادية.- شمل الأمر أيضًا: موظفي الحكومة الأمريكية والمفوضية الأوروبية وحلف الناتو وغيرهم.الهند والأردن حظرتا التطبيق.اتهامات لم تثبتوينفي "تيك توك" قيامه بالتجسس على المستخدمين أو نقل المعلومات الخاصة بهم إلى طرف ثالث.وتؤكد بكين أن الولايات المتحدة لم تستطع إثبات أن التطبيق يهدد الأمن القومي.وتعتمد الحملة الغربية على التطبيق على قانون الأمن القومي الذي أقرته الصين في عام 2017 ويطلب من المؤسسات والأشخاص الدعم.والمساعدة والتعاون مع مخابرات الدولة"، إضافة إلى المخاوف بشأن حيازة هذا الكم الهائل من البيانات عن المستخدمين.لكن المستشار السابق للبيت الأبيض بشأن أمن البيانات، بريان كننغهام، يؤكد أنه لا يوجد دليل قاطع على تدخل الدولة الصينية في عمل "تيك توك"."تيك توك" في أرقام- الفئة العمرية الأساسية التي يستهدفها التطبيق 15- 24 عامًا.- وصل عدد مستخدميه إلى مليار مستخدم في سبتمبر 2021.- انطلق التطبيق في عام 2016.- إذا أمضيت نحو ساعة على التطبيق فبوسعك تصفح من مئات وحتى ألف فيديو، وهذا يسمح للتطبيق بالعثور على بيانات مثل مدة المشاهدة، مما يساعد التطبيق في تنقيح ما يعرض للمستخدمين.