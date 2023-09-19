أخبار السعودية.. تنبيه من حساب المواطن للمتزوجين ووظائف للخريجين

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"الخريق":المملكة والصين يتعاونان في الصناعات المتقدمة
قال وزير الصناعة الصيني جين تشوانغلونغ، إن هناك مجالاً واسعاً للتعاون مع المملكة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
تنبيه من حساب المواطن للمتزوجين: لا يُشترط هذا الأمر للحصول على الدعم
قال حساب المواطن، إنه لا يُشترط أن يكون لدى المتزوج عقد إيجار للحصول على الدعم.
فرص للخريجين.. ملتقى للتوظيف بالكلية التقنية في أبها (فيديو)
دشّنت الكلية التقنية في أبها، ملتقى التوظيف التقني بمنطقة عسير؛ والذي يهدف لطرح عدد من الفرص الوظيفية لخريجي الكليات التقنية، بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة.
بشرى للباحثين عن عمل.. وظائف شاغرة في 75 جهة حكومية وشركة كبرى
أعلنت شركة جلوورك عن إطلاق معرض خطوة للتوظيف 2023م بمشاركة 75 جهة حكومية وشركة كبرى على النحو التالي:
ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات في مكة وعدة مناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ننشر ضوابط واشتراطات أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عبر منصة "استطلاع"، اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.
مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، طائرة المملكة الإغاثية الرابعة متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.
إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
بشرى من "الموارد" للمستفيدين من برنامج "تمهير"
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الحصول على دعم برنامج "تمهير" لا يؤثر على الضمان الاجتماعي.