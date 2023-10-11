الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بمشاركة 50 جهة.. تنفيذ أكبر فرضية لحماية البيئة البحرية في المملكة

7876 8766
تنفيذ أكبر فرضية لحماية البيئة البحرية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

شهد ميناء الخفجي انطلاق فرضية التمرين التعبوي "استجابة 12" بالمنطقة الشرقية، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.
وتأتي الفرضية للتأكد من قدرات الجهات المعنية للتعامل أثناء حالة التأهب القصوى، لأي حالة تهدد البيئة البحرية والساحلية التي قد تنتج عن انسكابات زيتية أو مواد ضارة في المياه الإقليمية السعودية.اضافة اعلان


 وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي، أهمية إقامة هذه التمارين التعبوية وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، لتقييم القدرات البشرية والتقنية وسرعة استجابتها الفعالة لأي حادث".
ولفت إلى أن التقييم المستمر للمخاطر التي قد تنتج عن حوادث التلوث، يرفع القدرة لحماية البيئة والمجتمعات السكنية والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.

حماية مياه المملكة الإقليمية

 وأوضح أن الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة تأتي تأكيداً لحماية مياه المملكة الإقليمية، مشيراً إلى أن المركز أقام 12 تمريناً تعبوياً، أشرف فيه على عمليات الطوارئ البيئية التي تنفذها شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسح ومكافحة التلوث.

سرعة الاستجابة لمكافحة التلوث

 كما أن المركز حقق في التمارين السابقة أرقاماً قياسية في سرعة الاستجابة لمكافحة التلوث واحتواء التسربات الزيتية الافتراضية بمعدل استجابة يتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة، متجاوزاً بذلك المعدل العالمي الذي لا يقل عن 120 دقيقة.


مواجهة أي خطر بيئي يهدد مياه المملكة

 وتعد الخطة الوطنية إحدى الفرضيات التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية والخاصة بتمارين داخلية؛ يشرف عليها "الالتزام البيئي" للتأكد من الجاهزية والتأهب لكل جهة على حدة، وإدارة الحدث والإشراف على تنفيذ الفرضية عبر مشاركة الجهات ذات الصلة، لرفع مستوى الالتزام في كبح أي خطر بيئي يهدد مياه المملكة الإقليمية.

الاستجابة الفورية لحماية البيئة الساحلية

 وتضمن سيناريو الخطة التفصيلية، آلية الإجراءات التنفيذية اللازمة لعمليات التأهب القصوى، بدءاً من عمليات المراقبة والمسح، وحتى عمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولاً إلى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية لحماية البيئة الساحلية من أي أخطار قد تهدد الموائل البحرية والمحميات الطبيعية، لحماية مواردنا المائية واقتصاد صحة المجتمع.




الجهات المشاركة في فرضية التمرين

يُذكر أن من الجهات المشاركة في فرضية التمرين الذي يستمر يومين في ميناء الخفجي جهات تابعة لمنظومة البيئة، ووزارتي الدفاع والداخلية، وشركتي أرامكو والكهرباء ومرافق الجبيل، والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والنقل، ووزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي، والشركة العالمية للصناعات البحرية بمجمع الملك سلمان، وغيرها من الجهات العامة والخاصة.

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
9:25 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

42 في مكة وحفر الباطن.. درجات الحرارة المسجلة اليوم

انقطاع الانترنت
8:57 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

هل ينقطع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية؟ الخبراء يجيبون

67656765
7:33 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تحذير من موجة باردة على تبوك تبدأ في هذا الموعد

أمطار المملكة 17
7:26 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

اقرأ أيضا

تعديل البنود التنظيمية لمنصة التوظيف الوطنية

نائب أمير الرياض يكرم رجال أمن بعد إحباط محاولة سرقة سيارة نقل أموال

مسلخ دواجن يثير غضب أهالي الباحة ومطالب بإزالته فورا .. ما الأمر؟

الأربعاء 26 ربيع الأول.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء بالمدينة المنورة

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

غرق - الدفاع المدني -- وادي الجربوع
11:36 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

دفاع مدني مكة ينفذ فرضية لمواجهة الأمطار والسيول الطارئة

وزارة التعليم
11:18 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بعد إطلاقها .. تفاصيل مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي" بالمدارس

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
10:53 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على الباحة

IMG-20231010-WA0046
9:37 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بئر زمزم.. آلية للحفاظ على المخزون المائي وتلبية الطلب المتزايد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

7876 8766
9:15 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بمشاركة 50 جهة.. تنفيذ أكبر فرضية لحماية البيئة البحرية في المملكة

2020_3_5_0_50_57_710
8:24 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

سعادة الدنيا والآخرة.. هاشتاق "من لزم الاستغفار غمرته الأفراح" يتصدر الترند

حساب المواطن
7:49 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي والتغيرات الجديدة

أمطار المملكة 17
7:26 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

صندوق تنمية الموارد البشرية
7:10 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تعديل البنود التنظيمية لمنصة التوظيف الوطنية

تيك توك 2
5:36 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

مليار شخص على "تيك توك".. 3 دول عربية ضمن قائمة الـ20 الأكثر استخدامًا