10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التقديم بوظائف النيابة وانخفاض أسعار التأمين على السيارات

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
اليوم الوطني.. ملامح في مسيرة وكفاح الملك المؤسس لتوحيد المملكة
تحتفي المملكة في 23 من سبتمبر الجاري باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.
يبدأ اليوم ولمدة 5 أيام.. فتح باب التقديم على 120 وظيفة في النيابة العامة
يبدأ اليوم الأحد 17 من سبتمبر التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها النيابة العامة، ويستمر لمدة 5 أيام، حتى 21 من الشهر الحالي.
بشرى.. مؤشرات تؤكد انخفاض أسعار التأمين على السيارات
أطلقت عدد من شركات التأمين حملة لترويج منتجاتها، من خلال تقديم العروض الخاصة على وثائق المركبات، في الوقت الذي كان متوسط بوليصة "ضد الغير" بين 700 - 1200 ريال.
أبها تدخل القائمة.. ارتفاع أسعار إيجارات السكن للشهر الـ 18 على التوالي
استمر مؤشر الإيجار المدفوع للسكن في الارتفاع للشهر الـ18، حيث سجل ارتفاعًا بلغ معدله السنوي 10.8%، بينما بلغ معدله الشهري 0.8%.
توضيح مهم.. هل يجوز للبنك تجميد دعم حساب المواطن لمن عليه إيقاف خدمات؟
أكد حساب المواطن، أنه لا يجوز للبنك تجميد الدعم في حال إيقاف الخدمات للمستفيد.
التقديم اليوم.. فتح باب التوظيف في برنامج المدن الطبية لوزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في "برنامج المدن الطبية" بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن فتح باب التوظيف والابتعاث للرجال والنساء.
منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول ورياح على 4 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
صلينا خلف أعجمي لا يُتقن بعض حروف الفاتحة فما حكم صلاته وصلاتنا؟ "الخثلان" يُجيب
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم صلاة الإمام الأعجمي الذي لا يتقن بعض حروف الفاتحة وصلاة من خلفه.
منظمة إغاثية: كارثة الفيضانات في ليبيا أشبه بالزلزال
وصف حمزة طاش دلن نائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، السبت، آثار كارثة الفيضانات في ليبيا بأنها أشبه بالزلزال.
لضمان سلامتك.. 6 نصائح لاستخدام الفتيس الأوتوماتيكي بشكل صحيح
تعتبر السيارات الأوتوماتيكية أسهل بكثير وأبسط من السيارت ذا الفتيس العادي، ويعتبر ناقل الحركة الأتوماتيكي يوفر الراحة والسلامة وسلاسة الحركة أثناء القيادة.