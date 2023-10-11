الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

نهاية غير متوقعة لأمريكي تبرع بكليته لمسنة

IMG-20231011-WA0007
المتبرع
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تبرع رجل أمريكي بكليته لوالدة صديقه المسنة، من دون أن يعلم أن هذا الفعل الطيب سيتسبب له بالكثير من المعاناة.

التبرع بالكلية 

اضافة اعلان

وفي التفاصيل، قام كيفن كيرنان "57 عاماً"، بالتبرع بكليته للمساعدة في إنقاذ والدة أحد أصدقائه، إلا أن حياته تحولت بعد أسابيع من العملية إلى كابوس لا يطاق.

وبات يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد تعرضه لمضاعفات من الجراحة، تجلت في فتق، وورم دموي وعدوى.

بدأ كيرنان، يعاني من مضاعفات نتجت عن زرع شبكة أثناء عملية الفتق، على الرغم من أنه، كما قال، كان بصحة ممتازة قبل الجراحة.

واقعة أخرى



وفي واقعة أخرى، بينما ينتظر أكثر من 90 ألف شخص، في الولايات المتحدة، تلقي تبرعات الكلى، استطاعت الدكتورة ألكساندرا جمورتشيك أن تساعد شخصين على قائمة الانتظار.

التبرع بالكلية

 
وبدورها، تبرعت بكليتها لامرأة لم تقابلها مطلقًا، وأطلقت تبرعًا تبادليًا.

ويحدث ذلك عندما يكون الشخص مستعدًا للتبرع بكليته لشخص يحتاجها في حياته، لكنها لا تتطابق معه جيدًا. وبالتالي، يتم تبادل المتلقي مع متبرع آخر.

وفي هذه الحالة، تم التبرع بكلية جمورتشيك، في شهر فبراير، لامرأة في فرجينيا، وفقًا لنورث وسترن ميديسن، حيث تمارس الطبيبة مهنتها.

وتبرع زوج المريضة بكليته لشخص آخر في نورث وسترن ميديسن، بسبب عدم تطابقها مع زوجته.

وقالت جمورتشيك، أخصائية أمراض الكلى والأستاذة المساعدة في جامعة نورث وسترن ميديسين: "لم أرغب في التبرع على وجه التحديد لشخص واحد".

ومن خلال التبرع المزدوج بالكلى، شعرت أن لديها فرصة لمساعدة مزيد من الأشخاص.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-11 at 12.52.30 AM
12:58 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تعليق رحلات الطيران في مطار لندن لوتن بسبب حريق هائل

المشاركون
12:51 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

البيان الخليجي - الأوروبي: احترام السيادة وحقوق الإنسان وتعزيز العمل المشترك

الجامعة العربية
10:45 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

غدًا.. اجتماع وزاري طارئ بالجامعة العربية لبحث العدوان على غزة

قصف برج غزة
10:16 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة إلى ٨٥٠ شهيداً

اقرأ أيضا

استقالة مفاجأة لمسؤول كبير بالخارجية الكويتية.. والوزير يعتذر عن كشف السبب

وصفه بالكبير .. توقعات العالم الهولندي لزلزال جديد تثير الجدل مجددا

وزير الخارجية وممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج يبحثان الأوضاع في غزة

استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات وتحذيرات من كارثة إنسانية (تقرير)

قوات الاحتلال تعتقل 41 فلسطينيًا في الضفة الغربية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

F8C94WYWUAAQqd_
9:01 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بهذه المنطقة.. اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا في مارس القادم

قصف مستشفى بالخرطوم
4:09 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

السودان.. 4 قتلى جراء قصف مستشفى غربي الخرطوم

WhatsApp Image 2023-10-10 at 2.32.27 AM (1)
2:37 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

التضخم يخنق ألمانيا .. ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق

WhatsApp Image 2023-10-10 at 2.13.42 AM
2:15 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

لوكسمبورج .. أغنى دولة أوروبية تواجه أزمة سكنية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:10 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الأربعاء 26 ربيع الأول.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء بالمدينة المنورة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
11:55 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

IMG-20231010-WA0043
8:54 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وصفه بالكبير .. توقعات العالم الهولندي لزلزال جديد تثير الجدل مجددا

أهم 10
8:53 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أهم 10.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء وتبادل إطلاق نار بين الأمن ومسلحين بالرياض

أمطار الرياض
8:02 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

توقعات بموعد اعتدال درجات الحرارة بالمملكة ومفاجأة سارة لسكان الرياض

المضبوطين
7:35 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ضبط 3 مواطنين داخل استراحة متلبسين بترويج مواد مخدرة