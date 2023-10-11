نهاية غير متوقعة لأمريكي تبرع بكليته لمسنة

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تبرع رجل أمريكي بكليته لوالدة صديقه المسنة، من دون أن يعلم أن هذا الفعل الطيب سيتسبب له بالكثير من المعاناة.





التبرع بالكلية

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التبرع بالكلية





وفي التفاصيل، قام كيفن كيرنان "57 عاماً"، بالتبرع بكليته للمساعدة في إنقاذ والدة أحد أصدقائه، إلا أن حياته تحولت بعد أسابيع من العملية إلى كابوس لا يطاق.وبات يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد تعرضه لمضاعفات من الجراحة، تجلت في فتق، وورم دموي وعدوى.بدأ كيرنان، يعاني من مضاعفات نتجت عن زرع شبكة أثناء عملية الفتق، على الرغم من أنه، كما قال، كان بصحة ممتازة قبل الجراحة.وفي واقعة أخرى، بينما ينتظر أكثر من 90 ألف شخص، في الولايات المتحدة، تلقي تبرعات الكلى، استطاعت الدكتورة ألكساندرا جمورتشيك أن تساعد شخصين على قائمة الانتظار.وبدورها، تبرعت بكليتها لامرأة لم تقابلها مطلقًا، وأطلقت تبرعًا تبادليًا.ويحدث ذلك عندما يكون الشخص مستعدًا للتبرع بكليته لشخص يحتاجها في حياته، لكنها لا تتطابق معه جيدًا. وبالتالي، يتم تبادل المتلقي مع متبرع آخر.وفي هذه الحالة، تم التبرع بكلية جمورتشيك، في شهر فبراير، لامرأة في فرجينيا، وفقًا لنورث وسترن ميديسن، حيث تمارس الطبيبة مهنتها.وتبرع زوج المريضة بكليته لشخص آخر في نورث وسترن ميديسن، بسبب عدم تطابقها مع زوجته.وقالت جمورتشيك، أخصائية أمراض الكلى والأستاذة المساعدة في جامعة نورث وسترن ميديسين: "لم أرغب في التبرع على وجه التحديد لشخص واحد".ومن خلال التبرع المزدوج بالكلى، شعرت أن لديها فرصة لمساعدة مزيد من الأشخاص.