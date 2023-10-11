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صحيفة تواصل الالكترونية

مستشار تربوي: مشاهير السوشيال يُضعفون دوافع التعلّم لدى المراهقين

مشاهير السوشال
مشاهير السوشيال ميديا
أ أ
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حذر المستشار التربوي والتعليمي، عبدالله بن دحيم الدهاس، من أخطار المقاطع التي يبثها من يُعرفوا بمشاهير السوشيال ميديا على دافعية التعلم لدى الطلاب والطالبات، وخاصة الناشئة في مراحل التعليم الأولى.اضافة اعلان
وقال المستشار إن ما يظهره هؤلاء المشاهير من أن الحياة عبارة عن جمعات وسهر وطبخ أكلات وتجمع في الاستراحات أو المنازل وسفريات خارج المملكة يمثل خطرا حقيقيا على الطلاب.


يقلل الحماس والشغف العلمي

وأضاف، ويوحي لهؤلاء الصغار أن هذه الحياة هي الحياة التي يجب أن يعيشوها إذا كبروا مما قد يضعف الدافعية لديهم نحو التعلم وطلب العلم، ويقلل من حماسهم وشغفهم العلمي.
وأشار إلى أن هؤلاء المشاهير لم تظهر لهم مقاطع عند بداية العام الدراسي يحثون فيها على العلم والتعلم والجد والاجتهاد.


التفكير السطحي والبعد عن كل ما هو هادف

وقال إنهم وصلوا لهذه المرحلة من الشهرة بسبب ما يقدمونه من مقاطع ومواقف يومية يغلب على طابعها الضحك على التوافه من الأمور والتفكير السطحي دون أن يكون هناك محتوى هادف ونافع لمن يتابع.
وأضاف، إن انتشار الأجهزة المحمولة وتساهل أولياء في شرائها لأبنائهم وبناتهم الصغار، يجعلهم يتابعون هؤلاء ومشاهدة مقاطعهم اليومية ليل نهار، مما قد ينعكس سلبًا على نظرتهم للحياة وطلب العلم.


التعامل مع الأجهزة الذكية

وأشار إلى أنه يتعين على المدراس إعداد برامج توجيهيه حول كيفية التعامل مع التقنية واستخدام الأجهزة الذكية.
وبين المستشار الدهاس أن دور الأسرة وأولياء الأمور هذا الجانب يتمثل في تقنين مشاهدة هؤلاء المشاهير ووضع كنترول على ما يتابعونه من خلال أجهزتهم المتنقلة.

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