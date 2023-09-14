أخبار السعودية.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع الأسعار ووظائف بالنيابة العامة

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
قتل ورصاص ومخدرات.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان في الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
توضيح مهم من "الأرصاد" عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير
أصدر المركز الوطني للأرصاد توضيحًا عاجلًا بشأن تاثر المملكة المباشر بالأعاصير والزلازل والفيضانات التي ضربت مناطق مختلفة من الوطن العربي.
بيان من الشؤون الإسلامية عن تصاريح بناء لمساجد داخل الحرم بمكة
نفت وزارة الشؤون الإسلامية ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها.
النيابة العامة تطرح 120 وظيفة عبر "جدارات"
أعلنت النيابة العامة عن طرح 120 وظيفة إدارية من المرتبة "السادسة" حتى "السابعة" على سلم رواتب الموظفين العام "الإدارية" عن طريق التعاقد من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" على النحو التالي:
ارتفاع الأسعار في المملكة مرحلة مؤقتة.. والدليل تقرير صندوق النقد
كشفت هيئة الإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 2% خلال شهر أغسطس 2023م.
لمن يهمهم الأمر.. تعرف على مصير حساب المواطن
بعد أيام من صرف الدفعة 70 – شهر سبتمبر، نفى حساب المواطن وقف برنامج الدعم، مؤكدًا استمراره دون أي تغيير في الوقت الراهن.
التجارة تستدعي 145 سيارة مرسيدس بسبب هذا الخلل الخطير
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 145 مركبة مرسيدس "S-Class" من إنتاج الفترة "2020 – 2022"، وذلك لوجود خلل في تثبيت الوصلة الأرضية الكهربائية في الصندوق الخلفي.
"الغذاء والدواء": 8 نصائح للحد من انتشار الحشرات وتقليل استخدام المبيدات
كشفت هيئة الغذاء والدواء عن ثماني نصائح للحد من انتشار الحشرات وتقليل استخدام المبيدات.