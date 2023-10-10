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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. المملكة تدعو لاجتماع عاجل لمنظمة التعاون و3.7 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

المملكة تدعو إلى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون لبحث التصعيد في غزة
دعت المملكة، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد في غزة.

"صندوق النقد" يرفع تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 4%
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل من 2.8% إلى 4%.

بالأرقام.. تفاصيل الدفعة الـ 71 من حساب المواطن
كشف "حساب المواطن" عن تفاصيل الدفعة الـ 71 – شهر أكتوبر، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

تحذير عاجل لـ "الزكاة والضريبة" من هؤلاء المحتالين
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها وعملائها إلى عدم الاستجابة لأي رسائل ترد إليهم تدّعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية لدى الهيئة، أو تسعى للحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية. 

توضيح مهم لـ"تقويم التعليم" بشأن صرف المكافآت المالية للاختبارات
أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا حول موعد صرف المكافآت المالية للاختبارات.

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

سكني يحدد 5 شروط لنقل المديونية وإعادة جدولة القروض
أكد برنامج سكني على ضرورة توفر 5 شروط لنقل المديونية وإعادة جدولة الديون العقارية المدعومة في مجال الإسكان.

المرور يكشف 270 اعتداءً يوميًا على حق المعاقين
ضبط المرور السعودي 7542 مركبة مخالفة خلال الشهر الماضي، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل 270 مركبة مخالفة يوميًا.

97 وظيفة شاغرة في شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة لكل التخصصات
أعلنت شركة روشن العقارية (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) عن فتح باب التقديم لشغل (97) وظيفة شاغرة لحملة (البكالوريوس والماجستير) في المجالات التالية:

سارع بالتقديم.. "أرامكو ياسرف" تطرح وظائف إدارية وتقنية
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف" في ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية وهندسية، تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

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يعلن معهد الإدارة العامة عن توفر وظائف تعليمية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير.

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