عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب أفغانستان وتوقعات العالم الهولندي تتحقق

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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الأربعاء، بأن زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة شمال غربي أفغانستان. اضافة اعلان





زلزال أفغانستان على عمق 10 كم



توقعات العالم الهولندي



زلازل سابقة



وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 10 كم وعلى بعد 36 كم شمال غرب هرات في غرب أفغانستان.وكان العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، قد حذر من نشاط زلزالي محتمل، لافتًا إلى أن هذا النشاط قد يكون كبيرًا .وأوضح هوغربيتس، في تغريدة جديدة الثلاثاء، أنه يمكن لهندسة الكواكب الحرجة للغاية في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر أن تؤدي إلى نشاط زلزالي كبير، على الأرجح في الفترة ما بين 12 و16 أكتوبر. كن على أهبة الاستعداد!".وأضاف: "لقد ناقشت هذه الهندسة بالتفصيل في أحدث التوقعات. فهذا هو التقارب الوثيق حقا"، مرفقاً النشرة الأخيرة للهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS.وأشار إلى أن النشرة جاء فيها أنه في يومي 11 و12 من أكتوبر، وخلال ساعة واحدة، لدينا اقترانات لكواكب عطارد والزهرة والمشتري. ثم خلال ساعة واحدة، هناك اقترانات بين عطارد والشمس ونبتون.وأضاف: "يمكننا أن نرى زلزالًا أو زلزالين من طراز درجات 7 نتيجة لذلك. ربما زلزال أقوى من ذلك".يذكر أن زلزالين بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضربا مدينة هرات، التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، يوم السبت الماضي، وتقع على بعد 75 ميلًا شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلزالين.ونقلت حكومة "طالبان" الأفغانية، بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، وقد خلف الزلزال عدد ضحايا بلغ 2445 قتيلاً، فيما يسابق المتطوعون الزمن لإنقاذ الناجين، كما أطلقت السلطات نداء عاجلاً للمساعدة الدولية.