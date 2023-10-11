الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

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منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

أمطار المملكة 17
سحب رعدية ممطرة
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة.اضافة اعلان

سحب ممطرة ورياح متربة على 5 مناطق

وأضاف أن هذه الحالة تكون مسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

أمطار وسيول على 4 مناطق

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.
تتحول مساءً على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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