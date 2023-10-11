الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

هل ينقطع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية؟ الخبراء يجيبون

انقطاع الانترنت
انتقطاع الإنترنت عن العالم
أ أ
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حذرت تقارير علمية حديثة من عاصفة شمسية مدمرة قد تضرب كوكب الأرض في غضون العامين المقبلين، وتقضي على البنية التحتية لشبكات الإنترنت.اضافة اعلان
وقالت هذه التقارير التي نشرتها صحف عالمية، إنه منذ عام 2012، غابت العواصف الشمسية الكبيرة، حيث تبلغ الشمس دورتها كل 11 عاما، وستصل الشمس للحد الأقصى للطاقة الشمسية في 2025 القادم.


تصاعد الدورة الحالية للشمس

ويشعر الخبراء بالذعر لإن الدورة الحالية تصاعدت بشكل أسرع بكثير من المعتاد، وشهدت بقعا شمسية وتوهجات أكثر من المتوقع.
ويحذر خبراء من أن توقف خدمات الإنترنت جراء هكذا عاصفة محتملة، سيرتد بصورة كارثية على مختلف مناحي الحياة وقطاعاتها الحيوية والانتاجية.


الشمس جسم ملتهب به انفجارات

لكن خبراء ومسؤولون أكدوا عكس ذلك تماما، وكشف جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، عن أن الشمس عبارة عن جسم ملتهب به انفجارات وبقع شمسية ويتم تصنيف النشاط الشمسي في دورات زمنية ومتوسط الدورة 11 سنة".
وأضاف، الدورات الشمسية قد تشهد عواصف شمسية وانفجارات وبقع شمسية كثيرة، والدورة الشمسية الحالية متوسطة النشاط ، وفي حالة حدوث عواصف شمسية تؤثر على بعض المناطق وتؤثر على الشبكات اللاسلكية".


لا ويجد شئ غير طبيعي قادم من الشمس

وأكمل جاد القاضي: الشمس تبعد عن الأرض بمسافة 8 دقائق ضوئية ويمكن توقع النشاط الشمسي الذي يمكن أن يحدث قبلها بـ 3 أيام، ولا يوجد توقع لأي شيء غير طبيعي قادم من الشمس خلال الثلاثة أيام المقبلة.

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