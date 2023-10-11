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تناول هذه الأطعمة.. تساعد على العيش لفترة أطول

زيت الزيتون
زيت الزيتون من الأطعمة الغنية بالكيرسيتين
أ أ
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كشف خبير تغذية عن المصادر الغذائية لمضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تطيل من العمر وتمنع الضعف.
ويستند ذلك إلى دراسة بدأت في عام 1948، بهدف تحديد العوامل أو الخصائص المشتركة التي تسهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.اضافة اعلان
وقام فريق البحث بتجنيد 5 آلاف و209 رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 30 و62 عامًا من مدينة فرامنجهام بولاية ماساتشوستس الأمريكية.
ثم أجرى الباحثون فحوصات بدنية مكثفة ومقابلات حول نمط الحياة كل سنتين إلى ست سنوات خلال مدة الدراسة.

الأطعمة المليئة بالكيرسيتين

وكشفت الدراسة عن العديد من النتائج المثيرة للاهتمام، وأظهرت أيضًا أن الأطعمة المليئة بالكيرسيتين هي من بين أهم الأطعمة للوقاية من الضعف.
قال جابي زارومسكيتي، خبير التغذية: “الكيرسيتين هو فلافونول، وهو نوع من مضادات الأكسدة النباتية المعروفة بتأثيراتها التي تعزز طول العمر. مع كل زيادة بمقدار 10 ملليجرام في تناول الفلافونول يوميًا، تقل فرص الضعف بنسبة 20 بالمائة".
وأضاف:" "لوضع هذا في الاعتبار، تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على حوالي 10 ملغ من الفلافونول. لذا، وفقًا للأدلة، فإن تناول تفاحة يوميًا قد يبقيك بعيدًا عن الطبيب ويؤدي إلى تدني نوعية الحياة لدى كبار السن".
وإذا لم تكن من محبي التفاح، فهناك قائمة كاملة من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تزيد من تناول الكيرسيتين، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

قائمة بالأطعمة الغنية بالكيرسيتين

أوصى زارومسكيتي بالخيارات التالية:
فاكهة حمضية
بصل
بَقدونس
شاي
الزيتون وزيت الزيتون
العنب
التوت الداكن - الكرز، التوت الأسود، التوت الأزرق والتوت.
ووفقًا لخبير التغذية، فإنه يمكن دمج التوت الأسود والكرز والتوت والبصل بشكل جيد مع الكرنب والجرجير والحمص والتوفو والبقدونس والشبت في سلطة تعزز طول العمر.
وأوصى بتعزيز النكهة والفوائد الصحية لهذه الوجبة من خلال تتبيلة مصنوعة من عصير برتقالة واحدة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

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