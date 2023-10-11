31 شهيدًا في غارات شنها الاحتلال على منازل في قطاع غزة

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استشهد 31 فلسطينيًا وأصيب آخرون بجروح، الليلة الماضية، جراء غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على منازل جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. اضافة اعلان



قصف منازل غزة

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن سيدة استشهدت وأصيب عدد من فلسطينيين بجروح جراء قصف منازلهم في منطقة النجار شمالي خان يونس، وتم نقلهم الى مستشفى غربي المدينة.

واستهدف طيران الاحتلال بعدد من الصواريخ منزلاً في حي النصيرات، ما أدى الى استشهاد 7 فلسطينيين، واصابة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى بدير البلح، فضلاً عن استشهاد 15 شخصًا من عائلة واحدة جراء قصف منازل في دير البلح.

وفي تل الزعتر شمالي قطاع غزة استشهد 8 فلسطينيين جراء قصف منزلهم، فيما لا يزال هناك مفقودين تحت الأنقاض.



استشهاد 922 شهيدًا

وكانت آخر الإحصائيات الرسمية أفادت باستشهاد 922 شهيدًا وإصابة 4650 شخصًا جراء عدوان الاحتلال الصهيوني الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ السبت الماضي.

