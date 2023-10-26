السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إيداع رواتب موظفي الدولة وحساب الموطن لزوجة غير السعودي

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

اليوم.. إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر
سيتم اليوم الخميس إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد القرار بتبكير صرفها عن موعدها الشهري المعتاد. 

25 % من الموظفين بالمملكة غيّروا أماكن عملهم
غير 25% من الموظفين بالمملكة أماكن عملهم خلال العام الماضي حسب نتائج استطلاع أجرته شركة زيورخ العالمية للحياة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة الأبحاث ريديوس إنسايتس حول مستقبل العمل في الشرق الأوسط.

شروط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
أتاح حساب المواطن، تسجيل المرأة المتزوجة من غير سعودي في برنامج الدعم. 

فوز 5 مواطنين بجوائز دولية في تميز ذوي الإعاقة.. في موسكو
شاركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمجموعة من المتدربين من مختلف المنشآت التدريبية بالمملكة في بطولة التميز المهني لذوي الإعاقة، التي أقيمت في مدينة موسكو مؤخرًا.

منها الرياض ومكة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وجريان سيول في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

استشاري لأولياء الأمور: لا ترسل طفلك للمدرسة في هذه الحالة
وجه د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لأولياء الأمور، مع اقتراب فصل الشتاء.

كل شئ عن البديل المثالي للتعليم الحضوري.. منصة مدرستي
أعلنت إدارة تعليم سراة عبيدة تحويل الدراسة عن بعد، اليوم الخميس 26/10/2023، وذلك عبر منصة مدرستي لجميع مدارس قطاع التعليم بالفرشة والمدارس المسائية.

استشهاد 40 فلسطينيًا في قصف صهيوني استهدف وسط مدينة غزة
استشهد 40 فلسطينيًا، فياما أصيب العشرات بجروح مختلفة، مساء الأربعاء، في قصف صهيوني استهدف منازل وبنايات سكنية، في حي اليرموك بمدينة غزة.

حليف قوي لـ"ترامب".. من هو مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد؟
انتخب الجمهوريون، مايك جونسون رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي، ليضعوا أخيرًا حدًا لخلافات في صفوف الحزب، استمرت أسابيع وأحدثت شللاً في الكونجرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وقضايا داخلية.

نسخة أولية.. "إكس" تطلق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية
بدأت منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا، إتاحة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية للمستخدمين.

ضبط الحالة المزاجية.. ماذا تعرف عن اكتئاب الشتاء؟
الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام. ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري.

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