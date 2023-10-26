عاجل.. شروط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن

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أتاح حساب المواطن، تسجيل المرأة المتزوجة من غير سعودي في برنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع". اضافة اعلان

لكنه اشترط "إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح".

وعليكم السلام ، بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي واضافة الزوج كتابع ولابد من ارفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z October 25, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

