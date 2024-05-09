عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "هندي" و"تأديب" محامٍ بسبب تغريدة والتاكسي الطائر في الحج

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مرور تبوك يطيح بقائد مركبة عرّض حياة الآخرين للخطر عبر قيامه بهذا الفعل المتهور



كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبار القدرة المعرفية (تفاصيل)



عاجل.. إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء



وزير النقل: تجربة "التاكسي الطائر" في موسم حج هذا العام



عاجل بالخطوات.. سبب نقص دفعة حساب المواطن وتقديم الاعتراض



"التعليم": استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور



عاجل.. جريمة قاسية.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في عسير أنهى حياة آخر بهذه الطريقة



بسبب منشور على "إكس".. العدل تحيل محامياً لـ"التأديب"



عاجل.. انقطع حساب المواطن بسبب زواج الأب من موظفة.. ماذا تفعل الأم والأبناء لإعادة الدعم؟



عاجل.. إيجار تكشف مدى إمكانية المؤجر إنهاء العقد قبل المهلة المتفق عليها

