عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "هندي" و"تأديب" محامٍ بسبب تغريدة والتاكسي الطائر في الحج

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم:
مرور تبوك يطيح
بقائد مركبة عرّض حياة الآخرين للخطر عبر قيامه بهذا الفعل المتهور
أعلنت الإدارة العامة للمرور بمدينة تبوك، عن ضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفة السير بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.. المزيد هنا
كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبار القدرة
المعرفية (تفاصيل)
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب "المركز الوطني للقياس"، عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي والرقمي.. المزيد هنا
عاجل.. إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن
هؤلاء
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن المستحقين.. المزيد هنا
وزير النقل: تجربة "التاكسي الطائر"
في موسم حج هذا العام
أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن تجربة "التاكسي الطائر" والدرونز في موسم حج هذا العام.. المزيد هنا
عاجل بالخطوات.. سبب نقص دفعة حساب المواطن
وتقديم الاعتراض
كشف برنامج حساب المواطن عن آلية التعرف على سبب نقص الدعم، وتقديم الاعتراض عليه.. المزيد هنا
"التعليم": استقبال طلبات العدول عن
النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور
أعلنت وزارة التعليم، عن البدء في استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور".. المزيد هنا
عاجل.. جريمة قاسية.. تنفيذ حكم الشرع بأحد
الجناة في عسير أنهى حياة آخر بهذه الطريقة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:. المزيد هنا
بسبب منشور على "إكس".. العدل تحيل محامياً لـ"التأديب"
أعلنت وزارة العدل، عن إحالة محامٍ إلى لجنة تأديب المحامين، لمخالفته قواعد السلوك المهني؛ من خلال تضليله المتابعين.. المزيد هنا
عاجل.. انقطع حساب المواطن بسبب زواج الأب من موظفة.. ماذا تفعل الأم والأبناء لإعادة الدعم؟
تجاوب حساب خدمة المستفيدين مع حالة وجهت له من من قبل زوجة تسأل عن كيفية عودة الدعم بعد انقطاعه عنها بسبب زواج زوجها من زوجة موظفة براتب عالي.. المزيد هنا
عاجل.. إيجار تكشف مدى إمكانية المؤجر إنهاء العقد قبل المهلة المتفق عليها
تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من أحد المستأجرين، والذي يستفسر عن إمكانية إنهاء العقد من قبل المؤجر قبل الوقت المحدد في العقد.. المزيد هنا