كل شئ عن البديل المثالي للتعليم الحضوري.. منصة مدرستي

أ أ

أعلنت إدارة تعليم سراة عبيدة تحويل الدراسة عن بعد، اليوم الخميس 26/10/2023، وذلك عبر منصة مدرستي لجميع مدارس قطاع التعليم بالفرشة والمدارس المسائية. اضافة اعلان

جاء ذلك على صفحتها الرسمية في "إكس"، وبناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.





منصة مدرستي.. البديل المثالي



التفاعل في نظام تعليمي متعدد المسارات



البداية وجائحة كورونا



الدخول إلى منصة مدرستي





مايكروسوفت تيمز



دخول مدرستي عبر توكلنا





إرسال كلمة المرور في رسالة نصية



وتعد منصة مدرستي واجهة مثالية للطلاب في حال تعذر الدراسة الحضورية لأي سبب من الأسباب، حيث تتيح وزارة التعليم في بعض الظروف الاستثنائية - مثل هطول الأمطار – إلغاء الدراسة الحضورية، وتطبيق الدراسة عن بعد.ويبلغ عدد المستفيدين من المنصة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعدد المسارات والمهام.وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.بدأت الاستعانة بالمنصة الإلكترونية في المملكة قبل ثلاثة أعوام، تزامنًا مع تفشي جائحة كورونا في ديسمبر 2019، بعد أن لجأت العديد من دول العالم إلى تطبيق الدراسة عن بعد، عبر المنصات الإلكترونية في ظل المخاوف من انتشار العدوى المميتة.وجاء ذلك مع إعلان وزارة التعليم تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من 9 مارس 2020 حتى إشعارًا آخر، والبدء في تفعيل الدراسة عن بعد لجميع المراحل التعليمية.يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.-الدخول إلى منصة مدرستي (اضغط هنا).-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.-الدخول إلى الفصول الافتراضية.-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في الوقت نفسه.للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا.– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.-أدخل كلمة مرور جديدة.-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.