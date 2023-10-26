منها الرياض ومكة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وجريان سيول في هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. اضافة اعلان





أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق



سحب ممطرة ورياح نشطة على 3 مناطق



حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر



حركة الرياح السطحية على الخليج العربي



وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية وتشمل الأجزاء الجنوبية (صحراء الربع الخالي).في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران والمدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية ليلاً بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم /ساعة.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .