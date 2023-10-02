أخبار السعودية.. التقويم الخارجي على المدارس وشروط حافز الاستدامة

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
لقياس مستوى الأداء.. تنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة
بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز "تميز" بتنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس مستوى الأداء، بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية من التقويم الذاتي من خلال منصة "تميز".
"الموارد" تكشف عن شرط الاستفادة من حافز الاستدامة
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شرط الاستفادة من حافز الاستدامة.
42 في المدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
الجامعة الإسلامية تمدد فترة التسجيل في برامجها لغير المواطنين
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن تمديد فترة استقبال طلبات الدراسة في برنامجي الشريعة والاقتصاد "عن بعد".
خدمة اليوم.. 10 خطوات لتجديد رخصة مستودع ضريبي
تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، خطوات للبحث في قاعدة معلومات المرخصين للمهن الاستشارية.
طريقة الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن آلية الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين.
بادر بالتقديم.. وظائف في مطارات جدة لمختلف المؤهلات وجميع التخصصات
أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، وذلك حسب التفاصيل التالية:
سارع بالتقديم.. "الطاقة" تطرح وظائف للدبلوم فأعلى في 9 مدن
أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 54 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى "تشمل 13 وظيفة لا تتطلب الخبرة".
"العثيمين" في فيديو نادر: الحريق شهيد وإذا كان من رجال الإطفاء فهو أشد ثوابًا
في مقطع فيديو نادر، قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، (رحمه الله) إن من مات من المسلمين حريقًا فهو من الشهداء.