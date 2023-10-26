اليوم.. إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر

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سيتم اليوم الخميس إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد القرار بتبكير صرفها عن موعدها الشهري المعتاد. اضافة اعلان

يأتي ذلك مع إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد إيداع الرواتب ليكون يوم الخميس 26 من أكتوبر بمشيئة الله، وذلك لموافقة الموعد المحدد لصرف الراتب يوم الجمعة بتاريخ 27 أكتوبر.

ووفقًا للوزارة، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.

وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.





موعد صرف الرواتب لعام 2023م



وفيما يلي جدول موعد صرف الرواتب لعام 2023مالشهر اليوم التاريخ الميلادييناير الخميس 26/1/2023فبراير الاثنين 27/2/2023مارس الاثنين 27/3/2023أبريل الخميس 27/4/2023مايو الأحد 28/5/2023يونيو الثلاثاء 27/6/2023يوليو الخميس 27/7/2023أغسطس الأحد 27/8/2023سبتمبر الأربعاء 27/9/2023أكتوبر الخميس 26/10/2023نوفمبر الاثنين 27/11/2023ديسمبر الأربعاء 27/12/2023