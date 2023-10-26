السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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اليوم.. إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر

الراتب - ريال 0 عملة
تبكير صرف الرواتب اليوم
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سيتم اليوم الخميس إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد القرار بتبكير صرفها عن موعدها الشهري المعتاد. اضافة اعلان
يأتي ذلك مع إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد إيداع الرواتب ليكون يوم الخميس 26 من أكتوبر بمشيئة الله، وذلك لموافقة الموعد المحدد لصرف الراتب يوم الجمعة بتاريخ 27 أكتوبر.
ووفقًا للوزارة، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.
وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

موعد صرف الرواتب لعام 2023م

وفيما يلي جدول موعد صرف الرواتب لعام 2023م
الشهر   اليوم    التاريخ الميلادي
يناير     الخميس  26/1/2023
فبراير   الاثنين      27/2/2023
مارس   الاثنين      27/3/2023 
أبريل    الخميس   27/4/2023
مايو    الأحد        28/5/2023
يونيو   الثلاثاء      27/6/2023
يوليو   الخميس  27/7/2023
أغسطس الأحد     27/8/2023
سبتمبر الأربعاء    27/9/2023
أكتوبر الخميس    26/10/2023
نوفمبر الاثنين     27/11/2023
ديسمبر  الأربعاء   27/12/2023

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