فوز 5 مواطنين بجوائز دولية في تميز ذوي الإعاقة.. في موسكو

شاركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،
بمجموعة من المتدربين من مختلف المنشآت التدريبية بالمملكة في بطولة التميز المهني
لذوي الإعاقة، التي أقيمت في مدينة موسكو مؤخرًا.
وحصد 5 مشاركين من المؤسسة، جوائز دولية في بطولة التميز المهني لذوي الإعاقة بموسكو، حيث حققوا أداء متميزًا وتفوقًا في مجالاتهم التي شاركوا بها.
اجتياز المهارة
خلال الوقت المحددوحقق المتدربون المشاركون النجاح والتميز في
مسابقة «اجتياز المهارة خلال الوقت المحدد» في تخصصات الكهرباء والدعم الفني
وإدارة الشبكات، حيث تم تكريم وفد المؤسسة المشارك في البطولة من قبل اللجنة
المنظمة.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن المؤسسة تولى اهتماما كبيرا بتعزيز الابتكار والإبداع في المجالات التقنية والمهنية.
وقال إن المؤسسة تحرص على تشجيع المتدربين
والمتدربات بشكل دائم على تطوير مشاريع نوعية من خلال أندية متخصصة بالكليات
والمعاهد يشرف عليها مدربون ومدربات متخصصين.
تشجيع المتدربين على تطوير المشاريع
وأضاف بأن متدربي ومتدربات الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة حققوا خلال هذا العام عدة جوائز دولية ومراكز متقدمة في مسابقات عالمية، ونشجع في المؤسسة على مشاركتهم في المحافل الدولية واطلاعهم على أحدث التوجهات العالمية في الابتكار والمواهب.
الفائزون في بطولة التميز المهنيتخصص إدارة الشبكات والأنظمة:
ـ فارس الشهري
ـ عبدالحميد الشمري
ـ مروان الإسماعيل
تخصص التركيبات الكهربائية
ـ محمد الغامدي
تخصص الدعم الفني للأجهزة الإلكترونية
ـ ماجد اليامي