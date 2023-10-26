استشهاد 40 فلسطينيًا في قصف صهيوني استهدف وسط مدينة غزة

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استشهد 40 فلسطينيًا، فياما أصيب العشرات بجروح مختلفة، مساء الأربعاء، في قصف صهيوني استهدف منازل وبنايات سكنية، في حي اليرموك بمدينة غزة. اضافة اعلان





40 شهيدًا في قصف صهيوني



7000 شهيد في غزة



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طواقمها انتشلت 40 شهيدًا حتى الآن من تحت ركام منازل عدة، تعرضت لقصف صهيوني مكثف، في حي اليرموك بمدينة غزة.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوجود عدد من الشهداء في قصف صهيوني استهدف منزلين في مخيم البريج وسط القطاع.وتحاول الأطقم الطبية الوصول إلى الشهداء والجرحى تحت أنقاض المنزلين، مشيرةً إلى أن عدد شهداء العدوان الصهيوني المستمر على غزة تجاوز 7000 آلاف شهيد.