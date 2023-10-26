استشاري لأولياء الأمور: لا ترسل طفلك للمدرسة في هذه الحالة

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وجه د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لأولياء الأمور، مع اقتراب فصل الشتاء.





حماية الأطفال من العدوى

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المراحل العمرية المناسبة للقاح

أعراض لقاح الإنفلونزا الموسمية

الفئات الأكثر حاجة للتطعيم

مضاعفات الإصابة بالأنفلونزا

وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "رجاءً.. إذا كان طفلك مريض بالزكام/التهاب الحلق فلا ترسله للمدرسة منعاً لنقل الفيروسات للآخرين".وينصح الأطباء وخبراء الصحة عادة بأهمية عدم الاختلاط بين الأطفال في حالة إصابة أحدهم بنزلات البرد أو ارتفاع في درجات الحرارة.وكانت وزارة الصحة قد أكدت في وقت سابق، على أن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وجيد التحمل، ولكن من الممكن أن تصاحبه بعض الأعراض الجانبية.وأضافت الوزارة، عبر صفحتها في منصة "إكس"، أن اللقاح آمن وينصح به للسيدات الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل.وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية هو لقاح موسمي ينصح بأخذه خلال أي وقت ضمن موسم الشتاء، وينصح بأخذه للجميع من عمر 6 أشهر فأكثر.يأتي ذلك في سياق الإجراءات التوعوية بشأن الوقاية من مرض الإنفلونزا الموسمية، لتجنب مضاعفات حدوث الالتهاب الرئوي، ويجري إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويًا.-احمرار أو تورم بسيط في موضع الحقن.-ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.-آلام طفيفة في الجسم.-احتقان في الحلق.1ـ كبار السن.2ـ المصابون بنقص المناعة.3ـ المصابون بأمراض مزمنة.4ـ الحوامل.5ـ الأطفال.6ـ العاملون في القطاع الصحي.الأكثر تأثرًا بالمضاعفاتوأكدت الصحة على أن هذه الفئات هي الأكثر تأثرًا بمضاعفات الأنفلونزا الموسمية، فإذا كنت من هذه الفئات أو تعرف أحدًا منها فاحرص على تذكيرهم بضرورة أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية.تتضمن الأعراض الشائعة للأنفلونزا1ـ الحمّى2ـ آلام العضلات3ـ الشعور بالقشعريرة والتعرق4ـ الصداع5ـ السعال الجاف والمستمر6ـ ضيق النفس7ـ التعب والضعف8ـ رشح الأنف أو احتقانه9ـ التهاب الحلق10ـ ألم في العين11ـ القيء والإسهال، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنة بالبالغين.إذا كنت شابًّا وتتمتع بصحة جيدة، فعادةً ما تكون الأنفلونزا غير خطيرة. ورغم أنك قد تشعر بالانزعاج الشديد أثناء إصابتك بالأنفلونزا، إلا أنه عادة ما تزول الأنفلونزا خلال أسبوع دون أن تترك أثرًا.أما بالنسبة للأطفال والبالغين الأكثر عرضة للخطر، فقد تظهر عليهم مضاعفات مثل:ـ التهاب الرئةـ التهاب الشعب الهوائيةـ نوبات احتدام الربوـ مشاكل القلبـ التهابات الأذنــ متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.