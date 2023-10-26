استشاري لأولياء الأمور: لا ترسل طفلك للمدرسة في هذه الحالة

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وجه د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لأولياء الأمور، مع اقتراب فصل الشتاء.
حماية الأطفال من العدوى
وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "رجاءً.. إذا كان طفلك مريض بالزكام/التهاب الحلق فلا ترسله للمدرسة منعاً لنقل الفيروسات للآخرين".
وينصح الأطباء وخبراء الصحة عادة بأهمية عدم الاختلاط بين الأطفال في حالة إصابة أحدهم بنزلات البرد أو ارتفاع في درجات الحرارة.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت في وقت سابق، على أن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وجيد التحمل، ولكن من الممكن أن تصاحبه بعض الأعراض الجانبية.
وأضافت الوزارة، عبر صفحتها في منصة "إكس"، أن اللقاح آمن وينصح به للسيدات الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل.
المراحل العمرية المناسبة للقاح
وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية هو لقاح موسمي ينصح بأخذه خلال أي وقت ضمن موسم الشتاء، وينصح بأخذه للجميع من عمر 6 أشهر فأكثر.
يأتي ذلك في سياق الإجراءات التوعوية بشأن الوقاية من مرض الإنفلونزا الموسمية، لتجنب مضاعفات حدوث الالتهاب الرئوي، ويجري إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويًا.
أعراض لقاح الإنفلونزا الموسمية
-احمرار أو تورم بسيط في موضع الحقن.
-ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.
-آلام طفيفة في الجسم.
-احتقان في الحلق.
الفئات الأكثر حاجة للتطعيم
1ـ كبار السن.
2ـ المصابون بنقص المناعة.
3ـ المصابون بأمراض مزمنة.
4ـ الحوامل.
5ـ الأطفال.
6ـ العاملون في القطاع الصحي.
الأكثر تأثرًا بالمضاعفات
وأكدت الصحة على أن هذه الفئات هي الأكثر تأثرًا بمضاعفات الأنفلونزا الموسمية، فإذا كنت من هذه الفئات أو تعرف أحدًا منها فاحرص على تذكيرهم بضرورة أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
تتضمن الأعراض الشائعة للأنفلونزا
1ـ الحمّى
2ـ آلام العضلات
3ـ الشعور بالقشعريرة والتعرق
4ـ الصداع
5ـ السعال الجاف والمستمر
6ـ ضيق النفس
7ـ التعب والضعف
8ـ رشح الأنف أو احتقانه
9ـ التهاب الحلق
10ـ ألم في العين
11ـ القيء والإسهال، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنة بالبالغين.
مضاعفات الإصابة بالأنفلونزا
إذا كنت شابًّا وتتمتع بصحة جيدة، فعادةً ما تكون الأنفلونزا غير خطيرة. ورغم أنك قد تشعر بالانزعاج الشديد أثناء إصابتك بالأنفلونزا، إلا أنه عادة ما تزول الأنفلونزا خلال أسبوع دون أن تترك أثرًا.
أما بالنسبة للأطفال والبالغين الأكثر عرضة للخطر، فقد تظهر عليهم مضاعفات مثل:
ـ التهاب الرئة
ـ التهاب الشعب الهوائية
ـ نوبات احتدام الربو
ـ مشاكل القلب
ـ التهابات الأذن
ــ متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.