الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

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عاجل.. منصة إيجار توضح حالة العقد للدفع البنكي للوسيط أو المؤجر

إيجار -
إيجار
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أكد منصة إيجار، أنه في حال كان العقد ساري وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر منصة إيجار يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر،اضافة اعلان

دفع الإيجار بتحويل بنكي

جاء ذلك في رد من إيجار على سؤال مستفيد قال فيه  : "السلام عليكم  هل أقدر أدفع الإيجار حوالة بنكية وأحصل على إيصال".
وأجابت إيجار بقولها: حياك الله، في حال كان العقد ساري وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر منصة إيجار يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني".

كذلك حددت منصة "إيجار"، التابعة للهيئة العامة للعقار، طرق سداد دفعات الإيجار. 
وردًا على استفسار: هل يمكن سداد دفعة الإيجار بالفيزا؟، أجابت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "نود إفادتك بأن قنوات الدفع المتاحة عبر المنصة (مدى ، سداد ، أبل باي)".

سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى 

فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:
- الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.
- اختيار العقد من القائمة الجانبية.
- الضغط على "إجراء دفعة".
- الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق. 
- إدخال المبلغ المطلوب دفعه.
- تأكيد الطلب.
- تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - اختيار "الدفع الآن".

سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:

فيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:
الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".
اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة".
الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.
إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.
تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار "الدفع الآن"، أو السداد عن طريق Apple pay".

خطوات سداد الإيجار عبر سداد

فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:
الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.
اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.
النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.
حدد الجهة المفوترة.
تدوين رقم العقد.
إدخال رقم الحساب.
تحديد المبلغ المستحق.
دفع الفاتورة.

مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار 

وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:
حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
توثيق الدفعات المالية.
وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.
بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية.
رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.
الحد من عمليات الاحتيال العقاري.
تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.

 

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