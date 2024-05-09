الزكاة والضريبة والجمارك تحذر من بريد متداول يستهدف بيانات المستخدمين

حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من بريد متداول، يزعم التواصل باسم الهيئة، مؤكدة أهمية الحيطة والحذر من رسائل البريد الوهمية.
هيئة الزكاة تحذر من بريد وهميجاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة
والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : "جاءتني منكم هذي الرسالة هل هي صحيحة
أم لا؟".
وأجابت الهيئة، بقولها: "عزيزي العميل، نود التوضيح لك، البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، و نأمل منك تجاهل البريد الالكتروني المُرسل، ونود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة".
آلية دفع المبالغ والسدادونصحت هيئة الزكاة، بعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من
حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA ، حيث أن الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على
روابط في رسائلها.
وأضافت هيئة الزكاة: "كما أن الهيئة لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة و تطبيق ZATCA فقط".
جتني منكم هذي الرساله هل هي صحيحة والا كيف؟ pic.twitter.com/4uAfGZ68dY— 𝐒𝐇♡ (@SHATHAQ0) May 8, 2024
في سياق آخر، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت
الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي مارس وإبريل
الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر مايو الجاري كحدٍ أقصى.
تقديم الإقرارات عن ضريبة السلع الانتقائية وحثت
الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني(من هنا)، تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في
مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم
تأخير في تقديم الإقرار.
كما دعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care ) X أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (من هنا).
وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.
ابتداءً من 22 مايو 2024م.. يلزم #التقديم_المسبق لبيان الترانزيت قبل الوصول للمنفذ البري، ليتم إنهاء الإجراءات الجمركية. #زاتكا— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 9, 2024