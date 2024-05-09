الزكاة والضريبة والجمارك تحذر من بريد متداول يستهدف بيانات المستخدمين

أ أ



حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من بريد متداول، يزعم التواصل باسم الهيئة، مؤكدة أهمية الحيطة والحذر من رسائل البريد الوهمية.



هيئة الزكاة تحذر من بريد وهمي



آلية دفع المبالغ والسداد



جتني منكم هذي الرساله هل هي صحيحة والا كيف؟ pic.twitter.com/4uAfGZ68dY — 𝐒𝐇♡ (@SHATHAQ0) May 8, 2024

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : "جاءتني منكم هذي الرسالة هل هي صحيحة أم لا؟".وأجابت الهيئة، بقولها: "عزيزي العميل، نود التوضيح لك، البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، و نأمل منك تجاهل البريد الالكتروني المُرسل، ونود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة".ونصحت هيئة الزكاة، بعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA ، حيث أن الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها.وأضافت هيئة الزكاة: "كما أن الهيئة لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة و تطبيق ZATCA فقط".

في سياق آخر، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي مارس وإبريل الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر مايو الجاري كحدٍ أقصى.





تقديم الإقرارات عن ضريبة السلع الانتقائية



ابتداءً من 22 مايو 2024م.. يلزم #التقديم_المسبق لبيان الترانزيت قبل الوصول للمنفذ البري، ليتم إنهاء الإجراءات الجمركية. #زاتكا — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 9, 2024