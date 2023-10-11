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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. الضمان بعد الزيادة وضبط متحرش وإلغاء الدراسية الحضورية بـ 6 مدارس

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم اللأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وفاة مواطن وإصابة زوجته في هجوم غادر بالفلبين
توفي مواطن مقيم في الفلبين وأصيبت زوجته، إثر تعرضهما لهجوم من قبل مسلحين يستقلان دراجة نارية، أمس الثلاثاء.

بالفيديو.. مقيم يتحرش بفتاة في محل تجاري وشرطة جدة تتدخل
أعلنت شرطة محافظة جدة أنها تمكنت من القبض على مقيم تحرش بفتاة في محل تجاري.

هل زوجه المواطن تستحق دعم حساب المواطن؟
أعلن حساب المواطن، أنه يحق لزوجة المواطن الحصول على الدعم من خلال إدراجها كتابع لرب الأسرة.

بالتفاصيل.. أسباب تحويل الدراسة عن بعد في 6 مدراس بـ المذنب
حولت إدارة التعليم في محافظة المذنب بمنطقة القصيم الدراسة في ٦ مدارس الى (عن بُعد) لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من أول أمس (الثلاثاء).

اعرف نسبتك.. "الموارد البشرية" تكشف عن جدول استحقاق الضمان بعد الزيادة
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن جدول حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد بدون راتب تقاعدي أو دعم إضافي.


"الإنذار الأحمر".. "الأرصاد" يحذر 10 مناطق من أمطار وأتربة حتى 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

بنوك المملكة تخسر 139 مليار ريال من قيمتها السوقية في أقل من عام
انخفض سعر سهم البنوك المدرجة في سوق الأسهم في المملكة 15%، بما يعادل 138.6 مليار ريال من قيمتها السوقية منذ مطلع العام الجاري، لتبلغ 803.4 مليار ريال.

إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس
أعلنت وزارة الموارد البشرية إعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس، بحيث تكون الاستفادة في العام الواحد 4 مرات في اختبار القدرات العامة، ومرتان في الاختبار التحصيلي.

غرامة حتى 1000 ريال.. 3 مخالفات تخص الأفراد في النظافة العامة
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ثلاث مخالفات تخص الأفراد من المواطنين والمقيمين في محور النظافة العامة.

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