بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول غرب نجران

أمطار وسيول غرب نجران اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



📍سيول طيبة في هدادة

غرب #نجران_الان

الخميس ١ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

9 مايو 2024م

متابعة | عفيصان اليامي

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. pic.twitter.com/N35hpZxPnO — طقس (@tqqs) May 9, 2024

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في أحياء غرب نجران.وأظهر مقطع فيديو متداول، حالة مطرية غزيرة وسيول عارمة في أحياء غرب نجران، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.وتفاعل الأهالي مع الحالة ا لمطرية على نجران، وخرجوا للاستمتاع بالأجواء والتقاط الصور التذكارية.هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي ولأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.