الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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اقتران عنقود الثريا مع هلال أول شهر ذي القعدة "قران حادي" في سماء المملكة

قران حادي
اقتران عنقود الثريا مع هلال أول شهر ذي القعدة
أ أ
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تم مساء اليوم الخميس، رصد اقتران عنقود الثريا مع هلال أول شهر ذو القعدة في سماء "رفحاء"، بمنطقة الحدود الشمالية، عن طريق "التيليسكوب".

اقتران عنقود الثريا مع هلال أول شهر ذي القعدةاضافة اعلان

 وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، برجس الفليح أن هذا الاقتران يسمى قران حادي على الماء ترادي، وهو إشارة على دخول الحر واحتياج الإبل للماء، ومع أنها تتحمل وتصبر على العطش إلا أنها ترتاد على الماء، أي تتجه وتتجمع على موارد المياه مثل الآبار والبرك التي يتجمع فيها الماء.

بداية اشتداد الحر

ويشير ذلك إلى بداية اشتداد الحر الأمر الذي يجعل أهل البادية قديماً يتنادون ويخبر بعضهم بعض عن أماكن المياه، وينتقلون من المراعي إلى موارد المياه، وبانتهاء قران حادي تنتهي أهم الاقترانات الستة.

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