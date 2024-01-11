الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

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10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شروط وطريقة الحصول على الإقامة المميزة وبشرى سارة للمعلمين

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

الإقامة المميزة.. شروط وطريقة الحصول على تأشيرات السعودية الجديدة
قبل خمس سنوات، أقرت المملكة نظام الإقامة المميزة، لفئتين منها فقط، هما الإقامة الدائمة بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف ريال، وأخرى لسنة واحدة قابلة للتجديد بمبلغ 100 ألف  ريال.

حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى التوجه للبنك فورًا
حث حساب المواطن، المستفيدين الموقوفة خدماتهم على التوجه للبنك لسحب الدعم المحدد لهم، وذلك بالتزامن مع إيداع الدفعة 74.

للمعلمين والمعلمات.. بشرى سارة بشأن العلاوة السنوية‬ في ⁧‫نظام فارس‬⁩

بشرى سارة للمعلمين والمعلمات خلال العام الجديد، حيث أعلن نظامُ فارس عن إضافة العلاوةَ السنوية لعام 2024 إلى تعريف الرواتب.

خبير طقس يفسر الظواهر البصرية العجيبة حول الشمس في القصيم (فيديو)
فسر الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم، الظواهر البصرية العجيبة التي ظهرت عن يمين ويسار الشمس في منطقة القصيم.

رابط وخطوات التقديم في وظائف طيران الرياض 1445
أعلنت شركة طيران الرياض، "الناقل الجوي الوطني الجديد" عن فتح باب التوظيف لشغل 35 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

مايكروسوفت وأمازون وجوجل تعزز عملياتها في المملكة
تعكف شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، على تعزيز وجودها في المملكة، بعدما حصلت قبيل حلول الأول من يناير الجاري على تراخيص لفتح مكاتب إقليمية رئيسة في الرياض.

هل شدة البرد عذر لترك صلاة الجماعة؟ "الخثلان" يُجيب
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن شدة البرد ليست عذرًا لترك صلاة الجماعة.

تقنية تسمح بإيقاف انتشار فيروس كورونا في الأماكن العامة
اكتشف باحثون طريقة "لإيقاف" جزيئات فيروس كورونا الضارة باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، مما قد يساعد في تنظيف الأماكن العامة.

اكتشاف مذهل.. لقاح كورونا يحمي من فيروس نيباه المميت
في عام 2017، بدأ العمل على تطوير لقاح لفيروس "نيباه"، لكنه توقف مؤقتًا أثناء تفشي وباء كوفيد - 19.

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توقعات "الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وانخفاض الحرارة بالشمالية

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