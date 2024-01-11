عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى التوجه للبنك فورًا

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حث حساب المواطن، المستفيدين الموقوفة خدماتهم على التوجه للبنك لسحب الدعم المحدد لهم، وذلك بالتزامن مع إيداع الدفعة 74. اضافة اعلان





إيقاف خدمات المستفيد من حساب المواطن



في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z January 10, 2024

ماذا يفعل من لم يصرف لهم دعم حساب المواطن؟







تمديد حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن".وتابع: "وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".وأعلن حساب المواطن، أنه بدأ صباح أمس الأربعاء إيداع الدعم المخصص لشهر يناير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم.وفي حال عدم صرف الدعم للمستحق يمكن القيام بسلسلة من الخطوات على النحو التالي:- التوجه إلى البنك الذي يتم إيداع الدعم فيه للتأكد من إيداع المبلغ المستحق.وفي حال عدم صرف الدعم، يتعين رفع طلب عبر خدمك "صوتك مسموع"، على النحو التالي:- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن- اختيار خدمة صوتك مسموع.- تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات.- اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".وجاء ذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.كما شمل القرار الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.تشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.