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صحيفة تواصل الالكترونية

إنجاز تاريخي لـ 16 مطارا بالمملكة

شركة تجمع مطارات الثاني
شركة تجمع مطارات الثاني
أ أ
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حققت شركة تجمع مطارات الثاني , إنجازًا جديدًا ضمن منجزات منظومة الطيران المدني , وذلك بحصول 16 مطارًا من مطاراتها على اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل (ACEA).اضافة اعلان

إنجار لمطارات المملكة:


ويأتي هذا الإنجاز نتيجةٍ للجهود المستمرة من الهيئة العامة للطيران المدني على مستوى التنظيم والرقابة، وتتويجًا لجهود شركة تجمع مطارات الثاني على المستوى التشغيلي لتقديم أرقى الخدمات وأفضل التجارب للمسافرين.
وعبر الرئيس التنفيذي لتجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي عن سعادته بهذا الإنجاز , مؤكدًا أن الشركة ركزت على ثلاث مجالات رئيسية تتضمن:
1-فهم العميل.
2- بناء استراتيجية واضحة قائمة على احتياجات المسافر.
3- قياس مدى التحسن عن طريق تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية في جميع مناطق رحلة المسافر، وهو ما أثمر عن الحصول على اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل.
ونوّه مسرحي بالتزام شركة تجمع مطارات الثاني بالتحسين المستمر لتجربة المسافرين وسعيها نحو تحقيق كافة الأهداف التي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للطيران والتي تقودها الهيئة العامة للطيران المدني، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لكافة المساهمين في هذا الإنجاز , ومؤكدًا مواصلتهم لحصد المزيد من التفوق والامتياز في تحسين تجربة السفر عبر المطارات.

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