تقنية تسمح بإيقاف انتشار فيروس كورونا في الأماكن العامة

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اكتشف باحثون طريقة "لإيقاف" جزيئات فيروس كورونا الضارة باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، مما قد يساعد في تنظيف الأماكن العامة. اضافة اعلان





فيروس كورونا



الفيروسات المحمولة جوًا



استخدام الليزر كقاتل للجراثيم في المدارس



ووجد فريق من جامعة ساوثهامبتون، أن هذه التقنية يمكن أن تستهدف النواة الجينية للفيروس والبروتينات، وكلاهما ضروري للعدوى.وقال البروفيسور سوميت ماهاجان، الذي قاد الدراسة، إن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تكون مفيدة لإزالة التلوث عندما لا تكون الطرق التقليدية مناسبة.وأضاف أن سارس - كوفيد - 2، الذي تسبب في الإصابة بكوفيد -19، كان حساسًا بشكل خاص للضرر الجينومي، مما يجعله هدفًا مثاليًا لإزالة التلوث بالضوء، بحسب صحيفة "إكسبريس".وقال البروفيسور ماهاجان: "إن التعطيل الخفيف للفيروسات المحمولة جوًا يوفر أداة متعددة الاستخدامات لتطهير مساحاتنا العامة ومعداتنا الحساسة التي قد يكون من الصعب تطهيرها بالطرق التقليدية".وأضاف ماهاجان: "الآن نحن نفهم الحساسية التفاضلية للمكونات الجزيئية في الفيروسات لتعطيل الضوء، وهذا يفتح إمكانية وجود تكنولوجيا تطهير مضبوطة بدقة".وكشف ممثل الجامعة: "باستخدام ليزر متخصص فوق البنفسجي بطولين موجيين مختلفين، تمكن العلماء من تحديد كيفية تحلل كل مكون فيروسي تحت الضوء الساطع".وأضاف:"لقد اكتشفوا أن المادة الجينومية كانت حساسة للغاية للتحلل وفقدت طفرات البروتين قدرتها على الارتباط بالخلايا البشرية".وفي عام 2021، بدأت مدارس منطقة لاس فيجاس بالولايات المتحدة في استخدام الضوء فوق البنفسجي كقاتل للجراثيم في الفصل الدراسي في المعركة لوقف انتشار كوفيد -19.ويمكن للبرج الذي ينبعث منه الضوء الأزرق تطهير مساحة داخلية تبلغ مساحتها 93 مترًا مربعًا في سبع دقائق، مما يؤدي إلى تدمير أكثر من 99.99 بالمئة من مسببات الأمراض السطحية والمحمولة جوًا، وفقًا لجرانت مورجان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة شركة يوتا للسلامة البيولوجية الناشئة R-Zero.