صدور نتائج الأهلية للدورة 74 من حساب المواطن.. إليكم رابط التحقق

أ أ

أعلن برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 74 لشهر يناير من العام الجاري 2024.





نتائج الأهلية للدورة 74 اضافة اعلان



توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطن:

