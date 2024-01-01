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صدور نتائج الأهلية للدورة 74 من حساب المواطن.. إليكم رابط التحقق

حساب المواطن
حساب المواطن
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أعلن برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 74 لشهر يناير من العام الجاري 2024.

نتائج الأهلية للدورة 74اضافة اعلان

وأضاف "حساب المواطن" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: اضغط هنا
وفي وقت سابق، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطن:

وجاءبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ،

ويأتي ذلك انطلاقاً من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

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