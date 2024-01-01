عاجل.. أهم 10.. توجيه ملكي بتمديد حساب المواطن و4 أيام متقلبة للأحوال الجوية على هذه المناطق

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار نشرها على مدار اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:





عاجل.. هل يوثر دعم ريف على معاش الضمان الاجتماعي؟ اضافة اعلان



توضيح عاجل لـ "الحج" بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445



وميض لحظي في عمارة بالرياض وتضرر مركبات.. والدفاع المدني يتدخل



عاجل.. موعد صرف دعم ساند لشهر يناير وشروط الأهلية



"سكني" يتيح نقل وإعادة جدولة القرض العقاري المدعوم



عاجل.. "الأرصاد" يُحذر: أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق من الثلاثاء وحتى الجمعة



التعليم تعلن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون لعام 2024



تقويم التعليم: 4 فرص لاختبار الرخصة المهنية التعليمية التربوي والعام والتخصصي خلال 2024



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل





ردود فعل واسعة بعد تمديد حساب المواطن لعام كامل .. وأول تعليق للمتحدث الرسمي

