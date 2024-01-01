الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

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عاجل.. أهم 10.. توجيه ملكي بتمديد حساب المواطن و4 أيام متقلبة للأحوال الجوية على هذه المناطق

أهم 10
أهم 10
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار نشرها على مدار اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. هل يوثر دعم ريف على معاش الضمان الاجتماعي؟اضافة اعلان


أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن دعم ريف لا يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

توضيح عاجل لـ "الحج" بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445


أصدرت وزارة الحج العمرة اليوم الاثنين، توضيحًا عاجلًا بشأن موعد قتح التسجيل لحجاج الداخل 1445هـ.. المزيد هنا

وميض لحظي في عمارة بالرياض وتضرر مركبات.. والدفاع المدني يتدخل


باشر الدفاع المدني بالرياض حادث وميض لحظي في عمارة بحي الملك فيصل، نتج عنه تضرر الموقع وعدد من المركبات، ولا إصابات.. المزيد هنا

عاجل.. موعد صرف دعم ساند لشهر يناير وشروط الأهلية


كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف دعم ساند يتم في بداية كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا الموعد إجازة رسمية.. المزيد هنا

"سكني" يتيح نقل وإعادة جدولة القرض العقاري المدعوم


أعلن برنامج "سكني" عن إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.. المزيد هنا

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر: أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق من الثلاثاء وحتى الجمعة


أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا ورفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، من أمطار غزيرة بداية من غد الثلاثاء وحتى الجمعة على لارياض وعدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا

التعليم تعلن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون لعام 2024



أعلنت وزارة التعليم عن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون.. المزيد هنا

تقويم التعليم: 4 فرص لاختبار الرخصة المهنية التعليمية التربوي والعام والتخصصي خلال 2024


أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتم إتاحة فرصتين لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، .. المزيد هنا

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل


وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن.. المزيد هنا

ردود فعل واسعة بعد تمديد حساب المواطن لعام كامل .. وأول تعليق للمتحدث الرسمي


ثمن المتحدث الرسمي لحساب المواطن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.. المزيد هنا

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