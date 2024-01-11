اكتشاف مذهل.. لقاح كورونا يحمي من فيروس نيباه المميت

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في عام 2017، بدأ العمل على تطوير لقاح لفيروس "نيباه"، لكنه توقف مؤقتًا أثناء تفشي وباء كوفيد - 19.

ويؤدي الفيروس، إلى الوفاة في حوالي 75 في المئة من الحالات. وفي البشر، يمكن أن يسبب عدوى حادة في الجهاز التنفسي وتورمًا مميتًا في الدماغ، اضافة اعلان





كيف تنتقل عدوى فيروس نيباه؟



لقاح ChAdOx1 NipahB



لقاح نيباه



تنتج عدوى فيروس نيباه عن الإصابة بـ "مرض مصدره الحيوان" وينتقل إلى البشر عن طريق حيوانات مثل الخنازير وخفافيش الفاكهة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.يمكن أن ينتقل المرض عن طريق أطعمة ملوثة أو عن طريق التعامل مباشرة مع شخص مصاب.وتحدث حالات تفشي المرض سنويًا تقريبًا في مناطق في قارة آسيا، لاسيما في بنجلادش والهند.وفي تطور مذهل، يعتقد العلماء بجامعة أكسفورد أن التقنية المستخدمة في تطوير لقاح فيروس كورونا يمكن أن تساعد في الوقاية من فيروس "نيباه" المميت.وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أنه تم تجربة اللقاح بالفعل على الناس، في بداية أول تجربة بشرية للقاح نيباه المحتمل.وقد تم التعرف عليه لأول مرة قبل 25 عامًا، ولكن لا توجد علاجات أو لقاحات متاحة حاليًا.ومع ذلك، فإن اللقاح الجديد، المعروف حاليًا باسم (ChAdOx1 NipahB)، يمكن أن يكون الأول إذا استوفى معايير السلامة والفعالية.وقامت مجموعة أكسفورد للقاحات حتى الآن بتجنيد 51 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا سيشاركون في التجربة.وتم تصنيع اللقاح باستخدام نفس تكنولوجيا لقاح "ناقل الفيروس" مثل لقاح كوفيد -19 الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا .ومن المؤمل أن يستمر المشروع لمدة 18 شهراً. ومن المقرر أيضًا إجراء المزيد من التجارب في البلدان المتضررة من فيروس نيباه.وقالت سارة جيلبرت، الباحثة الرئيسة في معهد علوم الأوبئة بجامعة أكسفورد: "إن عملنا في تطوير لقاح كوفيد -19 سيساعدنا الآن في إعداد لقاح نيباه للترخيص، مما يضمن استعدادنا لمنع تفشي هذا المرض المدمر في المستقبل". المرض من الانتشار".وقال البروفيسور بريان أنجوس، الباحث الرئيس في التجربة، وأستاذ الأمراض المعدية بجامعة أكسفورد: "تم التعرف على فيروس نيباه لأول مرة في عام 1998، ومع ذلك، بعد مرور 25 عامًا على مجتمع الصحة العالمي، لا يوجد لقاحات أو علاجات معتمدة لهذا المرض المدمر. بسبب ومع ارتفاع معدل الوفيات وطبيعة انتقال فيروس نيباه، تم تحديد المرض باعتباره أحد مسببات الأمراض الوبائية ذات الأولوية.وأضاف: "تعد تجربة اللقاح هذه علامة فارقة مهمة في تحديد الحل الذي يمكن أن يمنع حدوث تفشي المرض محليًا، بينما يساعد أيضًا العالم على الاستعداد لمواجهة جائحة عالمية في المستقبل".