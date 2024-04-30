عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالجوف.. والداخلية تكشف تفاصيل الجريمة

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:



نص بيان الداخلية:

تنفيذ حكم الشرع:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).أقدم / ياسر بن نزال بن عتيق الرويلي - سعودي الجنسية - على قتل / ممدوح بن ضبعان بن راجي الرويلي - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بآلةٍ حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ياسر بن نزال بن عتيق الرويلي - سعودي الجنسية ـ، اليوم الثلاثاء بتاريخ 21 / 10 / 1445هـ الموافق 30 / 4 / 2024م بمنطقة الجوف.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.