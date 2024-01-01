بعد توجيه خادم الحرمين.. تعرف على خطوات التسجيل في حساب المواطن

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تساؤلات بشأن خطوات التسجيل في حساب المواطن، بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية 2024م.
خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن
1- افتح بوابة حساب المواطن، قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد "اضغط هنا".
2- إدخال جميع البيانات المطلوبة كالتالي:
رقم الهوية تاريخ الميلاد بالهجري رقم الجوال تأكيد رقم الجوال كلمة المرور تأكيد كلمة المرور إدخال رمز التحقق الموافقة على التعهد بالضغط على ايقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح ثم الضغط على ايقونة تسجيل جديد
3- قم بإدخال:
رقم الهوية كلمة المرور رمز التحقق ثم الضغط على ايقونة دخول
4- الضغط على ايقونة البدء في بناء حسابك
5- ثم إدخال البيانات التالية: رقم الجوال تاريخ الميلاد بالهجري الحالة الاجتماعية الحالة الصحية حالة القدرة على العمل المستوى التعليمي رقم جوال إضافي لأحد أقربائك صلة القرابة بصاحب الرقم الإضافي الحـالة الوظيفـية للمستفيد هل لديك تابعين أو معالين
6- الضغط على نعم أو لا اختيار فئة العائل إضافة جميع مصادر الدخل الموافقة على التعهد بالضغط على ايقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح ثم الضغط على حفظ ثم التالي.
7- تم استلام طلبك بنجاح طلبك قيد المراجعة
توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطن:
هذا وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
جاء ذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ،
ويأتي ذلك انطلاقاً من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.
المستهدفون من حساب المواطن
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
تعديل ضوابط برنامج الدعم
وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة: "تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك".
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.