بعد توجيه خادم الحرمين.. تعرف على خطوات التسجيل في حساب المواطن

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تساؤلات بشأن خطوات التسجيل في حساب المواطن، بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية 2024م. اضافة اعلان





خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن



توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطن:



المستهدفون من حساب المواطن



تعديل ضوابط برنامج الدعم

