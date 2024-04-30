الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع الشؤون البلدية بشأن دعم برنامج سكني لمنسوبيها

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وقعت وزارة الخارجية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، مذكرة تفاهم مع برنامج "سكني"، وذلك بحضور معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، ومعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير.



مذكرة تفاهم مع برنامج "سكني:

ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الخارجية وكيل الوزارة للمشاريع والأصول المهندس خالد الرميح، ومن جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكيل الدعم السكني في الوزارة أحمد الشمري، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة في كل ما يخص الدعم السكني للمستفيدين من منسوبي وزارة الخارجية من خلال الخدمات المقدمة من برامج ومنتجات الدعم السكني لمنسوبي الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بما يسهم في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.