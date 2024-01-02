الثلاثاء، 20 جمادى الثانية 1445 ، 02 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

4 فئات لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا المطور

تجمع_حائل_الصحي - لقاح -
لقاح كورونا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الأكثر أولوية التي يُنصح بأخذها للقاح كورونا المطور وآلية الحصول عليه.

4 فئات ينصح بحصولها على اللقاح:اضافة اعلان


وأوصت بالحصول على اللقاح لمن بلغ 18 عاما وأكثر ، مشددا على ضرورة منح الفئات التالية للقاح:

1- كل من بلغ 50 عاما وأكبر.

2- الحوامل.

3- الممارسين الصحيين الذين يتعاملوا مباشرة مع المرضى.

4- المصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة بما فيها السرطان النشط بين 17 وحتى 50 عام.

وأضافت الوزارة: "احصل على اللقاح من خلال حجز موعد من تطبيق صحتي (موعد حضوري لعيادات التطعيمات التنفسية)".


في وقت سابق، أعلنت أكاديمية نوبل السويدية عن منح جائزة نوبل للطب لعام 2023 لكل من المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان، تقديرا لعملهما البحثي في مجال لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لوباء كوفيد-19.

أرفع جوائز المجتمع العلمي

وتعد هذه الجائزة، واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).

وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.

لقاحات فاعلة ضد كوفيدـ 19

وأوضحت اللجنة التي تتولى اختيار الفائزين أن الباحثَين أُعطيا الجائزة "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات القواعد النووية التي أتاحت التوصل إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد-19 قائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال.

العالم السويدي سفانتي بابو

وحصل على نوبل الطب العام الماضي رائد علم المجين الإحاثي السويدي سفانتي بابو تتويجا لدوره في تحديد التسلسل الكامل لمَجين "الإنسان البدائي".
وفي تأسيس هذا الاختصاص الذي يسعى من خلال درس الحمض النووي الذي يرجع إلى متحجرات العصور القديمة لمعرفة خصائص الجينات البشرية في غابر الأزمنة، ما يسمح بتسليط الضوء على الجينات البشرية في الوقت الراهن.

زيادة قيمة الجائزة مليون كرونة سويدية

وكانت مؤسسة "نوبل" أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي أنها ستزيد مليون كرونة سويدية (نحو 90 ألف دولار) على المبلغ الذي يتلقاه الفائزون بجوائزها، لأنها باتت "قادرة ماليا على  ذلك".


اقرأ أيضا

تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية

في عمليتين نوعيتين.. الإطاحة بمروجي السموم في الحدود الشمالية وجازان

استخدام الذكاء الصناعي في نشر المحتوى الإرشادي بالمسجد الحرام

عاجل.. تنبيه مهم من الموارد البشرية حال ارتكاب هذه المخالفة

أبرزها 5 .. محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تضبط أكثر من 900 مخالفة بيئية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المركز الوطني للأرصاد 8:00 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

أمطار غزيرة .. الأرصاد يصدر إنذارا أحمر على رابغ

WhatsApp Image 2023-12-04 at 10.46.27 PM 11:51 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"عبارات مؤثرة في رثاء ابنته".. والد طالبة الجبيل يبكيها وصديقاتها أمام القبر

WhatsApp Image 2023-12-04 at 10.21.24 PM 11:23 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"واحة الجمال".. الأخضر يكسو جبال وسهول "ستاره" في مكة

دوريات امنية - عسير - البيئة 9:48 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

اقرأ أيضا

GC12IWeXEAA3Hjf
4:57 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة يؤدون القسم

6756756
4:48 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

لهذا السبب.. أمانة الشرقية تقرر إغلاق شارع فاطمة الزهراء ابتداءً من الجمعة

أخبار السعودية
4:47 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

أخبار السعودية.. تعديل نظام خدمة حجاج الداخل وتنبيه من التعليم بخصوص النقل الخارجي

النيابة العامة
4:34 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. النيابة العامة: لايجوز إحداث تغيير في السبائك أو المشغولات من المعادن الثمينة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ريال - دعم - ريف
8:02 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل..خطوات التسجيل الإلكتروني في "ريف" للحصول على الدعم.. وشروط التقديم

برنامج ريف - ريف
7:38 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

هل قرض العمل الحر يؤثر على استحقاق دعم ريف؟

ا
7:24 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

شاهد.. استهداف سيارة بالضاحية الجنوبية في بيروت بصاروخ من طائرة للاحتلال

هيئة الغذاء والدواء - مداهمة
7:15 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. مداهمة مستودعين للمنتجات الغذائية في جدة وأبها فكانت الصدمة

تجمع_حائل_الصحي - لقاح -
7:13 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

4 فئات لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا المطور

ا
6:34 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

والكشف عن جنسياتهم.. تفكيك شبكة لإغراق المدارس بالمواد المخدرة في دولة خليجية