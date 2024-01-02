4 فئات لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا المطور

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الأكثر أولوية التي يُنصح بأخذها للقاح كورونا المطور وآلية الحصول عليه.
4 فئات ينصح بحصولها على اللقاح:
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وأوصت بالحصول على اللقاح لمن بلغ 18 عاما وأكثر ، مشددا على ضرورة منح الفئات التالية للقاح:
1- كل من بلغ 50 عاما وأكبر.
2- الحوامل.
3- الممارسين الصحيين الذين يتعاملوا مباشرة مع المرضى.
4- المصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة بما فيها السرطان النشط بين 17 وحتى 50 عام.
وأضافت الوزارة: "احصل على اللقاح من خلال حجز موعد من تطبيق صحتي (موعد حضوري لعيادات التطعيمات التنفسية)".
في وقت سابق، أعلنت أكاديمية نوبل السويدية عن منح جائزة نوبل للطب لعام 2023 لكل من المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان، تقديرا لعملهما البحثي في مجال لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لوباء كوفيد-19.
أرفع جوائز المجتمع العلميوتعد هذه الجائزة، واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).
وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.
لقاحات فاعلة ضد كوفيدـ 19وأوضحت اللجنة التي تتولى اختيار الفائزين أن الباحثَين أُعطيا الجائزة "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات القواعد النووية التي أتاحت التوصل إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد-19 قائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال.
العالم السويدي سفانتي بابووحصل على نوبل الطب العام الماضي رائد علم المجين الإحاثي السويدي سفانتي بابو تتويجا لدوره في تحديد التسلسل الكامل لمَجين "الإنسان البدائي".
وفي تأسيس هذا الاختصاص الذي يسعى من خلال درس الحمض النووي الذي يرجع إلى متحجرات العصور القديمة لمعرفة خصائص الجينات البشرية في غابر الأزمنة، ما يسمح بتسليط الضوء على الجينات البشرية في الوقت الراهن.
زيادة قيمة الجائزة مليون كرونة سويديةوكانت مؤسسة "نوبل" أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي أنها ستزيد مليون كرونة سويدية (نحو 90 ألف دولار) على المبلغ الذي يتلقاه الفائزون بجوائزها، لأنها باتت "قادرة ماليا على ذلك".
تعرّف على الفئات الأكثر أولوية التي يُنصح بأخذها للقاح كورونا المطور وآلية الحصول عليه: pic.twitter.com/O5TDGBUzZw— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 2, 2024