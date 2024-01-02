4 فئات لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا المطور

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الأكثر أولوية التي يُنصح بأخذها للقاح كورونا المطور وآلية الحصول عليه.





أرفع جوائز المجتمع العلمي



لقاحات فاعلة ضد كوفيدـ 19



العالم السويدي سفانتي بابو



زيادة قيمة الجائزة مليون كرونة سويدية



تعرّف على الفئات الأكثر أولوية التي يُنصح بأخذها للقاح كورونا المطور وآلية الحصول عليه: pic.twitter.com/O5TDGBUzZw January 2, 2024

في وقت سابق، أعلنت أكاديمية نوبل السويدية عن منح جائزة نوبل للطب لعام 2023 لكل من المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان، تقديرا لعملهما البحثي في مجال لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لوباء كوفيد-19.وتعد هذه الجائزة، واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.وأوضحت اللجنة التي تتولى اختيار الفائزين أن الباحثَين أُعطيا الجائزة "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات القواعد النووية التي أتاحت التوصل إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد-19 قائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال.وحصل على نوبل الطب العام الماضي رائد علم المجين الإحاثي السويدي سفانتي بابو تتويجا لدوره في تحديد التسلسل الكامل لمَجين "الإنسان البدائي".وفي تأسيس هذا الاختصاص الذي يسعى من خلال درس الحمض النووي الذي يرجع إلى متحجرات العصور القديمة لمعرفة خصائص الجينات البشرية في غابر الأزمنة، ما يسمح بتسليط الضوء على الجينات البشرية في الوقت الراهن.وكانت مؤسسة "نوبل" أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي أنها ستزيد مليون كرونة سويدية (نحو 90 ألف دولار) على المبلغ الذي يتلقاه الفائزون بجوائزها، لأنها باتت "قادرة ماليا على ذلك".