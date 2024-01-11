رابط وخطوات التقديم في وظائف طيران الرياض 1445

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أعلنت
شركة طيران الرياض، "الناقل الجوي الوطني الجديد" عن فتح باب التوظيف
لشغل 35 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
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وخطوات التقديم في وظائف طيران الرياض 1445المسميات
الوظيفية
- القانون
- الاقتصاد
- الطيران
- التصميم
- التخزين
- العلاقات
- الهندسة
- قائد الفريق
- مدير مناوب
- علوم الحاسب
- مدير مبيعات
- مخطط الصيانة
- مدير النشر الفني
- أخصائي الجمارك
- موظف الجدولة
- أخصائي المشتريات
- مخطط استراتيجي
- مدير تصميم المنتج
- مدير شركات الطيران
- مدير تخطيط الشبكات
- مدير تخطيط الصيانة
- مدير تخطيط الانتاج
- مهندس الموثوقية
- مدير تسويق التوظيف
- مدير السجلات الفنية
- أخصائي مركز اختصاص
- مدير العقود والمشتريات
- مدير أول مخاطر المؤسسة
- مدير الخدمات الفنية للأسطول
التخصصات
المطلوبة لوظائف طيران الرياض1 -
إدارة الأعمال.
2 - الشؤون الدولية.
3 - إدارة سلاسل الإمداد.
4 - الخدمات اللوجستية.
5 - أو ما يعادلهم.
المزايا1 -
بدلات ومزايا متعددة.
2 - تطور مهني مستمر.
3 - بيئة رقمية ومبتكرة.
4 - الثقافة والرفاهية للموظف.