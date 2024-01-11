الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

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رابط وخطوات التقديم في وظائف طيران الرياض 1445

طيران الرياض
شركة طيران الرياض
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أعلنت شركة طيران الرياض، "الناقل الجوي الوطني الجديد" عن فتح باب التوظيف لشغل 35 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

رابط وخطوات التقديم في وظائف طيران الرياض 1445

المسميات الوظيفية
- القانون
- الاقتصاد
- الطيران
- التصميم
- التخزين
- العلاقات
- الهندسة
- قائد الفريق
- مدير مناوب
- علوم الحاسب
- مدير مبيعات
- مخطط الصيانة
- مدير النشر الفني
- أخصائي الجمارك
- موظف الجدولة
- أخصائي المشتريات
- مخطط استراتيجي
- مدير تصميم المنتج
- مدير شركات الطيران
- مدير تخطيط الشبكات
- مدير تخطيط الصيانة
- مدير تخطيط الانتاج
- مهندس الموثوقية
- مدير تسويق التوظيف
- مدير السجلات الفنية
- أخصائي مركز اختصاص
- مدير العقود والمشتريات
- مدير أول مخاطر المؤسسة
- مدير الخدمات الفنية للأسطول

التخصصات المطلوبة لوظائف طيران الرياض

1 - إدارة الأعمال.
2 - الشؤون الدولية.
3 - إدارة سلاسل الإمداد.
4 - الخدمات اللوجستية.
5 - أو ما يعادلهم.

المزايا

1 - بدلات ومزايا متعددة.
2 - تطور مهني مستمر.
3 - بيئة رقمية ومبتكرة.
4 - الثقافة والرفاهية للموظف.

طريقة التقديم

متاح التقديم حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة:

وشركة طيران الرياض (Riyadh Airlines)‏ هي الناقل الجوي الوطني السعودي الجديد، تأسست بتاريخ 12 مارس 2023م من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وتتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

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