طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من انخفاض الحرارة وأمطار على معظم المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية العاشرة، مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق.





توقعات طقس وسط الأسبوع بمناطق المملكة



انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة ورياح نشطة



استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



"الهلال الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية استعدادًا للتقلبات الجوية



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن المملكة تشهد أجواءً من تميل للبرودة إلى باردة على معظم المناطق، عدا جازان وسواحل البحر الأحمر ووسطه وجنوبه ووسط وجنوب الخليج العربي من لطيفة إلى معتدلة.وأضاف أنه يتوقع اليوم هبوب رياح من خفيفة لمتوسطة أو أعلى من المتوسط قليلًا، على أجزاء من الشرقية وساحل وسط البحر الأحمر وجنوب منطقة الرياض.وأشار إلى أن السماء اليوم غائمة جزئيًا على أجزاء من الشرقية وجنوب الرياض وأجزاء من الباحة وعسير وجازان وشرقها، مع أمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية.كما توقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برد على المناطق الشرقية والباحة وعسير وجازان.يأتي هذا في وقت توقع فيه مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة.وبين أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة وعلى أجزاء من مناطق: الشرقية، والرياض ونجران.ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.ودعا الدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وتجاوبًا مع التقلبات الجوية المتوقعة على مناطق المملكة، رفع الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء فرق إسعافية إضافية، مشددًا على ضرورة الأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول.