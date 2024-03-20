الأربعاء، 10 رمضان 1445 ، 20 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من انخفاض الحرارة وأمطار على معظم المناطق

GJFUqPKWkAA_VOe
حالة الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية العاشرة، مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق.
اضافة اعلان

توقعات طقس وسط الأسبوع بمناطق المملكة

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن المملكة تشهد أجواءً من تميل للبرودة إلى باردة على معظم المناطق، عدا جازان وسواحل البحر الأحمر ووسطه وجنوبه ووسط وجنوب الخليج العربي من لطيفة إلى معتدلة.


وأضاف أنه يتوقع اليوم هبوب رياح من خفيفة لمتوسطة أو أعلى من المتوسط  قليلًا، على أجزاء من الشرقية وساحل وسط البحر الأحمر وجنوب منطقة الرياض.

انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة ورياح نشطة

وأشار إلى أن السماء اليوم غائمة جزئيًا على أجزاء من الشرقية وجنوب الرياض وأجزاء من الباحة وعسير وجازان وشرقها، مع أمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية.
كما توقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برد على المناطق الشرقية والباحة وعسير وجازان.


استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة

يأتي هذا في وقت توقع فيه مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة.
وبين أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة وعلى أجزاء من مناطق: الشرقية، والرياض ونجران.


ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

ودعا الدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


"الهلال الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية استعدادًا للتقلبات الجوية

وتجاوبًا مع التقلبات الجوية المتوقعة على مناطق المملكة، رفع الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء فرق إسعافية إضافية، مشددًا على ضرورة الأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول.

اقرأ أيضا

عاجل.. تقويم التعليم: تطبيق المقياس الرقمي للذكاء "ألف ياء" على هؤلاء الطلاب

مفقود حائل.. فريق عون يبحث عن شاب اختفى بالنفود الكبير

عاجل.. مشكلة فنية يواجهها مستخدمو منصة "إكس".. تعرف على التفاصيل

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

المرور يجيب على سؤال يشغل الكثيرين.. 3 مخالفات في نفس التوقيت والمكان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GI940xtWEAAHg6K 2:09 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

أمطار وسيول.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من طقس الـ24 ساعة القادمة

GI8JA2iXwAEJcxM 3:09 م الإثنين، 18 مارس 2024

تحذير عاجل من "الأرصاد": استمرار عدم الاستقرار اليوم وغدًا ونأمل أخذ الحيطة

27-09-23-770953775 2:10 م الجمعة، 08 مارس 2024

عاجل.. الدفاع المدني يدعو أهالي هذه المنطقة إلى توخي الحذر.. ما الأمر؟

GICbb6eXEAA_oNl 9:19 ص الخميس، 07 مارس 2024

طقس الإجازة الأسبوعية.. "الحصيني" يُبشر بأجواء معتدلة ويُحذر هذه المناطق من البرد